Exkluzívně pro Reflex: Režisér Zúčtování o divných úřednících a tom, jak umlčel Bena Afflecka

Kdyby se titul The Accountant překládal doslovně, jmenovala by se novinka Gavina O’Connora prostě Účetní. Jenže popravdě, kolik diváků by přišlo na film o úředníkovi? Přitom i ten může stát za to - soudě dle účetního ze Zúčtování, který je, řečeno s klasikem, unikátně “divnej”. Aneb jak říká režisér: “Třeba i váš účetní žije dvěma životy!”

Účetní s aspergerovým syndromem ovládající bojová umění, to je unikátní kombinace. Nebál jste se ji?

Bál, ale současně jsem ji bral jako výzvu. Klíčové bylo všechno pečlivě ohlídat a připravit. Zúčtování má strukturu puzzle, spojuje několik dějových linií a časových rovin, navíc se v něm snoubí různé žánry od thrilleru po romantickou komedii. Kdybych ho neměl do detailu promyšlené, efekt by se sesypal. Nicméně šlo i o to, neudělat chybu při modelování hlavního hrdiny. Postavy autistů se zatím ve filmech objevovaly v dost odlišných souvislostech, pistoli ještě žádné z nich do ruky nikdo nedal - alespoň tedy myslím. Vydali jsme se proto s Benem (Affleckem) mezi lidi s Aspergerem a zjišťovali, nejen jací jsou a jak fungují a žijí, ale taky jestli jim náš přístup nevadí.

A co jste zjistili?

Že nám fandí. Našla se mezi nimi spousta filmových fanoušků a ti se vysloveně radovali, že jsme z autisty udělali akčního hrdinu.

Co nového jste se o autistech dozvěděl?

Nastudoval jsem toho opravdu dost. Přečetl jsem desítky knih, zhlédl nejrozmanitější dokumenty, mluvil s lékaři i učiteli z ústavů a nakonec i s autisty samotnými. Dostali jsme přístup ke třiceti mužům mezi 18 až 30 lety a ti nám odvyprávěli svůj úhel pohledu. Byli naprosto úžasní a také neskonale vtipní. Právě jejich humor jsem se do filmu snažil přenést nejusilovněji.

Jak vás napadlo obsadit do titulní role Bena Affecka?

Točil zrovna Batmana a měl před první klapkou svého filmu, takže vlastně nenapadlo, předpokládal jsem, že nebude mít čas. Načež mi zavolal jeho agent s tím, že Bena by ten scénář určitě dost bavil a jestli nemám zájem. Samozřejmě jsem ho měl. Jen jsem mu hned na začátku oznámil, že tenhle film může mít jen jednoho režiséra, a tak mi nebude smět mluvit do práce. A že ho čeká hodně tréninku, protože na rozdíl od Batmana, kde ho v masce může zastoupit kaskadér, tady se bude muset prát opravdu on.

Souhlasil bez výhrad?

V obou bodech. Prohlásil, že přichází jako herec a u toho zůstane. A trénoval jako ďábel.

A jak jste přišel na J.K. Simmonse?

Shodou okolností jsem tou dobou viděl Whiplash, ve kterém mě naprosto dostal. Pamatuju, jak jsme se na sebe se ženou podívali a štípali se, jestli nesníme: “Vidíš to, co já? Ten chlap je neuvěřitelný,” říkali jsme si. Cestou z kina už jsem volal producentce, aby mu okamžitě poslala scénář. Byl pro film požehnáním - herecky i lidsky.

Máme čekat další díly dobrodružství “divného účetního”?

Natočit franšízu jsem nezamýšlel, ale pokud si o ni publikum řekne, budu jen rád. Chris Wolff je tak bohatá duše, že mám ještě dlouho co objevovat.