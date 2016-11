Exkluzivně pro Reflex o pedofilech: Chtěli naši dceru, teď je na sociálních sítích lovíme my

Jsou manželským párem žijícím na východě Anglie. Více o sobě nechtějí prozradit. A to z pochopitelných důvodů. Společně totiž na internetu působí pod zkratkou OPIT (On-line Predator Investigation Team) a loví na internetu pedofily. Původně chtěli pouze najít muže, který se pokoušel zneužít jejich dceru. Jenže po sestavení prvního falešného profilu objevili, dle vlastních slov, tyranii sexuálních predátorů, kteří dychtivě čekají na zranitelné děti, jež by mohli zneužít. Zařadili se tak po bok dalších skupin s podobným zaměřením a už mají na kontě četné úspěchy.

Kolik lidí, vám podobných, ve Velké Británii vlastně působí?

Ojedinělé případy se vynořují neustále, ale jen někteří jsou za svou práci uznáváni. Jsme to my, Dark Justice (Temná spravedlnost) na severovýchodě a Letzgo Hunting (Pojďme lovit). Postupem času se z nás všech stali blízcí přátelé, ale vzájemně si do operací nezasahujeme.

Jak se na vaše aktivity dívá policie?

Místní policie nám dokonce vyhrožovala žalobou. Paradoxně nám ale řekli, že rádi přijmou jakékoliv důkazy, které jim můžeme poskytnout. Ušetří jim to hodiny a hodiny práce a opravdu hodně byrokracie. Při sbírání důkazů musí postupovat podle předpisů, ale ty pro civilisty neplatí.

Přijdou vám tresty pro sexuální predátory dostatečné?

Britský systém je v tomhle ohledu naprosto nedostačující a navíc velmi nekonzistentní v tom, jak s delikventy nakládá. Tresty se liší například podle toho, kde žijete. Vezměte si příklad z dvou mužů, které jsme dostali před soud a kteří žijí každý v jiném hrabství.

Peter Mitchell se bavil se třemi dívkami, posílal jim nahé fotografie a také se se dvěma z nich pokoušel sejít. Přičemž byl hned při prvním pokusu chycen. Ten odešel od soudu s tříletou podmínkou.

Ronald Fairhurst pak na druhé straně mluvil jen s jednou dívkou, které poslal obrázky a video toho, jak masturbuje. Nemohl a ani se nepokoušel s dívkou setkat. Přesto byl poslán na rok do vězení.

Oba muži jsou odporná stvoření, ale Peter Mitchell podle nás představuje opravdové nebezpečí pro jakoukoliv teenagerku. Přesto je na svobodě, zatímco jiný muž je ve vězení pro menší zločin. Naše soudy jsou k smíchu, abychom byli upřímní.

(Zprávy, které výše uvedení muži posílali domnělým obětem, si můžete prohlédnout v galerii. Postupujte ale s rozvahou. Jedná se o velmi znepokojivý materiál.)

Fotogalerie 5 fotografií

Kolik predátorů se již podařilo díky OPIT chytit?

Více než tucet. Přičemž další vyšetřování běží a čeká se na postup policie.

Který případ byl podle vás tím největším?

V současné době je to asi jeden z případů, které policie vyšetřuje. 53letý muž z Derby si pro zneužití "připravoval" hned čtyři z našich návnad. Vytvořil skupiny na Facebooku, kde je předváděl před dalšími predátory. Na Twitteru měl odkazy na obrázky a videa s takovými popisky jako například "24letá žena osahává tříletého chlapce". Odkazy na jasné zneužívání dětí.

Ten muž vůbec netuší, že ho vyšetřují a že byl natočen, jak se s jednou z našich návnad snaží sejít. Ta samozřejmě nepřišla. Doufáme, že se o tomhle připadu dozvíme brzy více, ale stopy tam vedou i do ciziny, takže to možná potrvá déle.

Vědí predátoři o vaší existenci? Mají z vás strach?

Ne. Nemají vůbec ponětí kdo jsme, ani kdy a kde jsme on-line. Nemají strach, protože často používají falešná jména a tvrdí, že jsou někde jinde, než ve skutečnosti jsou. To nám ale nebrání v tom, abychom je našli. Máme své způsoby.

Měli by rodiče kontrolovat on-line aktivity svých dětí?

Zní to trochu tvrdě, ale je to ta nejbezpečnější cesta. To nejlepší, co může rodič udělat, je být upřímný a dítěti ukázat, že mu také věří. Pokud budete zasahovat příliš, tak se může stát, že vám dítě bude věci tajit. A tajnůstkářství ještě zesílí, pokud budou kontaktováni právě predátorem.

Buďte prostě otevření, upřímní a nikdy nedopusťte, aby dítě kvůli vám tížila vina. I my dospělí děláme chyby, tak proč by nemohly děti?

Co doporučujete lidem, kteří se chtějí pokusit o to samé co vy?

Nemáme žádný manuál, ale nejlepší radou by bylo asi následující.

Věci, které uvidíte a které budete číst, mají ohromný dopad na vaši psychiku! Jste si jistí, že to můžete zvládnout?

Zvládnete opravdu psát jako dítě tak, aby to nevypadalo falešně? Predátoři studují to, jak děti píší a jak reagují na určité otázky. Zvládnete je zaujmout bez podbízení? Dejte jim příliš a vycítí past, dejte jim málo a přejdou na snadnější cíl.

Nikdy nepoužívejte žádné fotografie bez písemného povolení. Naše návnady jsou staré snímky již dospělých lidí. Krádež identity je zločinem prakticky kdekoliv na světě.

Vždycky pamatujte na vlastní bezpečí, dělejte si záznam o všem co děláte a zálohujte si tyto záznamy. Nikdy se nevystavujte trestnímu stíhání.