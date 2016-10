Senátor Petr Šilar: Babiš je typický samovládce, demokracie ho zdržuje

Senátor Petr Šilar patří mezi nejznámější a nejvýraznější opory KDU-ČSL v rámci regionů. Letos s přehledem obhájil svůj mandát ve volbách do Senátu v obvodu Ústí nad Orlicí a díky preferenčním hlasům byl zároveň zvolen i do krajského zastupitelstva Pardubického kraje. Je znám jako zarytý odpůrce střídání letního a zimního času. V tomto svém boji však zatím tahá za kratší konec, přesto nic nevzdává a svoji věc chce přenést na půdu evropských institucí.

Ve svém volebním obvodu jste obhájil senátorský mandát na dalších šest let. Co podle vás rozhodlo letošní volby ve vašem obvodě, ale i v celé České republice?

Dobří kandidáti, jejich znalost a věrnost voličů. Senát je dvoukolový, malá účast, takže chodí ti nejvěrnější a vzdělanější.

V letošních volbách se do Senátu dostala řada osobností, které kandidovaly nezávisle nebo byly podporovány širokými koalicemi různorodých subjektů. Odzvání pomalu čas tradičním stranám a nebo to bylo dáno především tím, že za tradiční strany nekandidovaly tak silné osobnosti?

Senát by měl být o osobnostech. Jednak kvůli způsobu volby, kterým je většinový systém, a dané je to i věkem kandidátů, kterým musí být minimálně od 40 let. Strany nehrají roli tak velkou, protože i u nich byli nezávislí kandidáti.

Lidovci se po úspěchu ve volbách stali druhou nejsilnější stranou v Senátu. Budete požadovat více postů ve vedení horní komory?

Na Senátu si vážím, že po volbách každý druhý rok se vždy všichni dohodnou podle zastoupení klubů v Senátu. Máme nárok na prvního místopředsedu a to využijeme.

Po neúspěchu ve druhém kole voleb do Senátu vyzval šéf hnutí ANO Andrej Babiš ke zrušení Senátu. Co si o tomto jeho prohlášení myslíte?

Že dosud bere politiku mocensky a demokracie ho zdržuje. V případě neúspěchu své protivníky zadupe do země a nebo navrhne zrušit. Typické pro samovládce.

V souběžně konaných krajských volbách jste i uspěl v krajských volbách v Pardubickém kraji. Ponecháte si i zastupitelský mandát?

Samozřejmě, vždyť proto jsem kandidoval. Funkce krajského zastupitele se vhodně doplňuje se senátorem, když něco chcete udělat pro region.¨

Způsob, jakým bylo vítězné hnutí ANO v Pardubickém kraji po krajských volbách odsunuto do opozice, vzbudilo u řady politiků, ale i občanů vlnu nevole. Jak byste jim zdůvodnil, že na takto uzavřené koalici není nic špatného nebo zvláštního?

K žádnému odsunu nedošlo. Koalice se vytváří na vzájemné shodě a ochotě jednotlivých stran ke spolupráci. Když si vítěz arogantně myslí, že bude vládnout a nepotřebuje se domlouvat… tak teď budou vládnout tři pětiny zvolených zastupitelů, čili bude tu vláda většiny. Je to demokratické. Ostatně pánové z ANO se na magistrátu vůbec s poraženými nebavili, ani nenabídli jakoukoliv funkci. V kraji ANO dostalo nabídku.

Jste znám jako odpůrce střídání letního a zimního času. Před několika dny přitom vláda schválila, že se takto bude čas v České republice střídat i v dalších pěti letech. Co tomu říkáte?

Jsem zklamán, že vláda projednala tento bod jako technické schválení evropské směrnice, i když naši zástupci navrhli debatu a zrušení letního času. Budeme teď více bojovat v Evropské komisi a Evropském parlamentu. Rozhodně boj nevzdáváme, jenom se prodlužuje doba, kdy rozum zvítězí nad blbostí a lhostejností.

V roce 2013 jste plánoval spustit petici, pro níž jste musel získat nejméně milion hlasů v nejméně sedmi státech Evropské unie. Jak jste byl úspěšný? A jak vaše iniciativa oslovila občany či politiky jiných unijních zemí?



Tato petice vůbec nevznikla, protože je prakticky nemožné splnit finanční a organizační požadavky pro petenty. Místo toho sháníme podpisy pro petici určené naší vládě, aby udělala tlak na EU. Vše je na našich webových stránkách. Tam najdete vše.

Na jaká témata se v následujícím období budete soustředit v Senátu a v krajském zastupitelstvu?

Témata budou přicházet sama. Pro mě bude prioritní hospodaření s vodou a život na venkově.

Letos přišlo k volbám velice málo lidí. Jak čtete nízkou volební účast a co musí politici udělat, aby příště byla vyšší?

Voliči musejí mít pocit, že to má smysl. To znamená, že Senát by měl být více čitelný a senátoři by měli více pracovat v regionu, za který byli zvoleni. Také systém dvoukolové volby je nesrozumitelný a pro lidi zbytečný.