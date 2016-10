Vladimír Dryml: ČSSD se pro svůj klid nechá vláčet Agrofertem

Po dvou letech se do boje o Senát vrací Vladimír Dryml. Přítel prezidenta Miloše Zemana, rázný politik a manažer, někdejší náměstek Davida Ratha, který do širšího povědomí vstoupil i jako ředitel vrchlabské nemocnice, v níž hospitalizoval lobbistu Romana Janouška. V rozhovoru pro web Reflex.cz objasňuje svoji motivaci, proč jde opět do politického boje a hodnotí současné počínání vládní ČSSD, která byla po čtrnáct let i jeho mateřskou stranou.

Letos jste se rozhodl opět kandidovat do Senátu. Proč?

Protože si myslím, že mám stale co voličům nabídnout. Stálost názorů a tvrdý boj za práva občanů jsou věci které se bohužel u politiků jen tak nevidí a já jsem za roky v politice dokázal, že tyto vlastnosti mám a hodlám je nadále ve prospěch občanů využívat.



V minulosti jste kandidoval za obvod Hradec Králové, v komunálních volbách i ve Vrchlabí. Proč nyní kandidujete za obvod Jičín? Máte k němu nějaký bližší vztah anebo jste si ho vybral, protože v něm se letos volí do Senátu?

Je několik důvodů. K regionu mám jako bývalý zastupitel královehradeckého kraje velmi blízko a znám místní problémy. V regionu mám i spoustu osobních přátel, bývalých kolegů a dalších podporovatelů, kteří mě k tomuto kroku přesvědčili. Dalším důvodem jsou i problémy například ve zdravotnictví, které tento region trápí a budou trápit dál. Věřím, že pokud dostanu důvěru, mohu pomoci tyto problémy řešit.



Nedávno jste byl odvolán z funkce ředitele Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí. Jaký byl podle vás důvod?

Nemyslím si, že by bylo správné nějak podrobněji komentovat nastalou situaci ve vrchlabské nemocnici. Pokud bych to měl popsat velmi všeobecně, nastal rozpor mezi majitelem nemocnice a vrcholným managementem. Tento rozpor byl dlouhodobý a týkal se strategické koncepce, běžného provozu a dalších i medicínských záležitostí. Ten rozpor byl bohužel tak velký, že pro nemocnici, mě i majitele bylo lepší domluvit se na odchodu mé osoby z vedení nemocnice.

To je trochu zavádějící otázka. Vzhledem k výše popsanému a mému odchodu z nemocnice je zřejmé, jakým způsobem bych na tuto otázku odpověděl. Nicméně si záchovám nadhled a otázku nechám bez komentáře.Zcela ze zásady netipuji výsledek. Jedná se o volby a ne o sportovní zápas. Rozhodují svobodně občané a ti si musí položit otázku, zda jejich současní zástupci pro ně dělají dost nebo ne. Já si myslím s ohledem na regionální problémy, že změna je nutná. Věřím, že takto to cítí i voliči a že budou chtít, aby je v Senátu zastupovala silná osobnost, která za ně bude bojovat a která se nebude schovávat tak, jak tomu je doposud. Momentálně jsem důchodce, ale vzhledem k tomu, že se na tuto roli ještě necítím, přijal bych v případě nezvolení jednu z lékařských nebo manažerských nabídek. Většina z těchto nabídek je samozřejmě z oboru zdravotnictví.V ČSSD jsem strávil čtrnáct let života a byly to roky, na které budu vždy vzpomínat v dobrém. Mám zde i spoustu přátel v různých pozicích a těchto přátel si opravdu vážím. Se současným směřováním strany ale bohužel problém mám. Myslím si, že se vzdala svého základního poslání sociální politiky a místo toho se pro svůj klid nechá vláčet Agrofertem. Mám strach, že v nejbližších parlamentních volbách jí to voliči spočítají.Upřímně si myslím, že v současné době není v České republice větší osobnosti než je Miloš Zeman. Všechny ostatní politiky převyšuje rozdílem třídy a momentálně nemá soupeře, se kterým by se mohl měřit. Proto předpokládám jeho kandidaturu i v roce 2018. Vztah s prezidentem mám stale stejný a přátelský. S jeho okolím už takto přátelský vztah bohužel nemám.