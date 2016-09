David J. Peterson pro Reflex: Hra o trůny mě vážně neuživí

„Je to určitě jednodušší než v minulosti, ale to je tak zavádějící. Například pokud chcete vylézt na Mt. Everest, tak je to jednodušší, když žijete v Nepálu, než když žijete třeba v České republice. Už jen kvůli tomu, že jste k té hoře prostě blíž. Mezi roky 1974 a 2009 bylo v Hollywoodu asi pět projektů, na který byl potřeba někdo pro vytvoření jazyka. Od roku 2009? Asi 20. Porovnejte to ale s nabídkou práce pro herce, režiséry nebo třeba i loutkáře,“ vysvětluje David, proč je tvůrců jazyků tak málo.

O své kariéře snil už během prvního semestru lingvistiky, a tak se teď musí pořádně otáčet. Současně pracuje na seriálech Hra o trůny, The 100 či Emerald City a podílí se i na několika filmových projektech. Ne všichni mu však za jeho práci platí. Často se na něj obracejí například spisovatelé, ale ti chtějí většinou vědět jen to, jak mají naložit s jazykem, jejž si sami vymyslí, a větší zásah do obsahu odmítají.

„Chtějí mít naprostou kontrolu nad tím, co se v té knize pak objeví,“ přiznává Peterson.

Stejně je na tom i herní průmysl. Tam manažeři raději uloží práci někomu ze scenáristů, který nový jazyk nikdy předtím nevytvořil, než aby zaplatili profesionála. Davidovi tak většinou zbývá jen televize a film. Často navíc musí na pohovorech obhajovat, proč by tvůrci měli vůbec tvůrce jazyků zaměstnat. A v takové pozici se pak o finančních podmínkách jedná špatně. O svých argumentech je ovšem přesvědčen.

David J. Peterson • Foto Jake Reinig

„Jde o autenticitu. Je daleko jednodušší pro diváka věřit tomu, že se děj odehrává na novém místě, když se tam mluví jiným jazykem. A to platí pro všechny jazyky. Pokud se dívám na americký film, jenž se částečně odehrává v jiné zemi, tak předpokládám, že se tam bude mluvit daným jazykem — a pokud je to možné, tak včetně případného přízvuku. Němčina, kterou se mluví ve Švýcarsku, je jiná než ta, jíž se mluví na severu Německa. Pokud to nebudeme dělat pořádně, tak proč to vůbec dělat?“ ptá se mladý jazykovědec.

Jednou z výjimek v jeho profesním životě byl právě seriál Hra o trůny. Tam byli tvůrci rovnou přesvědčeni o nutnosti vytvoření nových jazyků. Na internetu proto vyhlásili soutěž a konkurs na tvůrce dothrakštiny vyhrál právě Peterson. Není se čemu divit. Jeho talent ocenil i tvůrce knižní předlohy Hry o trůny — George R. R. Martin.

„Nepřišel jsem s ním do kontaktu příliš, ale vždy když mluvil o mé práci, tak ji chválil, za což jsem vážně vděčný,“ přiznává David.

Navzdory tomu, že jeho práce na Hře o trůny je tou nejznámější, David si nejvíce cení své práce na seriálu Defiance. Irathient, jazyk, jejž pro tuto show vytvořil, je dle něj jeho vůbec nejkrásnější. Pokud si tedy fanoušci hitu HBO chtějí ukrátit čekání na další sérii, Defiance rozhodně stojí za úvahu.