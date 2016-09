Seriál Narcos život mého otce překroutil a udělal z něj senzaci, říká syn drogového bosse Pabla Escobara

Nedávno zhlédl seriál Narcos na kanálu Netflix a neodpustil si řadu výhrad. V rozhovoru pro Estadão tvrdě kritizuje producenty, režiséra Josého Padilhu a také herce Wagnera Mouru, představujícího v seriálu jeho otce. „Je to urážka historie Kolumbie a tisíců rodin, jež se staly obětí obchodu s drogami. Měli by také popsat, jak to bylo, když DEA, Úřad pro kontrolu obchodu s drogami Spojených států, vybíral od mého otce daně a na oplátku mu povolil dovážet kokain do USA přes mezinárodní letiště v Miami.“

Kanál Netflix prohlásil, že se k těmto výhradám nebude vyjadřovat. Režisér José Padilha odpověděl na Marroquínova nařčení deníku Estadão e-mailem: „Několik členů rodiny a přátel Pabla Escobara nám nabízelo své placené poradenské služby. Za všechny údajně dobře míněné rady se však požadovala odměna.“

Marroquín toto nařčení odrazil slovy: „Myslí si snad Padilha, že tu ještě máme otroctví? Chce snad, aby pro něj lidé pracovali zadarmo?“

Režisér José Padilha v e-mailu dále uvedl: „Radili jsme se s DEA (Úřad pro kontrolu obchodu s drogami USA), kde mají přepisy všech zachycených Pablových nahrávek. Nedomníváme se, že by si jeho potomci byli plně vědomi toho, co se dělo s jejich otcem. Kromě toho do sebe informace od jednotlivých příbuzných vzájemně nezapadaly.“ Na to Marroquín opáčil: „Jediný, kdo si tu není vědom historie, je sám Padilha. Je on snad Pablův příbuzný, aby ho znal lépe než jeho děti?“

Narcos otcův příběh překrucuje, nebo ho pozměňuje ve jménu poetické svobody vyprávění, jak říkají režiséři?

Není tu nic poetického, jen politického. Když jsem se dozvěděl, že Netflix bude natáčet seriál o mém otci, nabídl jsem se, že zpřístupním celou historii, ale oni nechtěli.

A jakou hrozbu si myslíte, že může seriál představovat?

Projekt jako tenhle vzbuzuje v mladých touhu stát se obchodníky s drogami. Počínání mého otce je tu přikrášleno. Zdá se, že je skvělé být narkobaronem, když má tolik moci, peněz, zbraní, žen a majetku. Můj otec tu nikdy netrpí, pořád je v pohodě. Nikdy ho nevidíme plakat.

Jaké bylo vidět Wagnera Mouru, jak ztvárňuje vašeho otce?

Já v něm svého otce nepoznal. Nepomohl tomu přízvuk ani jeho typické rysy. Ale jak mohli věrně napodobit Pabla Escobara, když odmítli spolupracovat s jeho synem?

Máte v plánu se s Netflixem soudit?

Říkám si, co je lepší: bojovat, nebo žít? Nejspíš to druhé. Nicméně pokud mi na to zbude čas a peníze, hodlám před zákonem prodiskutovat lži, jež publikují. Obsadili herce, který slyší na mé jméno, aniž by požádali o svolení. Můj otec zemřel, ale já a moje rodina jsme stále naživu. Jestli si myslí, že mohou kopat do mrtvého psa, pak budou muset zabít ještě tři další: mě, mou matku a mou sestru.

Ve své knize v jedné větě zmiňujete Franka Sinatru, a to, že měl být spojkou vašeho otce v Miami.

Byl jedním ze společníků mého otce v Miami.

Společník Pabla Escobara? Frank Sinatra?

Můžu vám říct, že to byl lepší překupník drog než zpěvák.

Jak to můžete tvrdit?

Drogové kartely přece neoperují jen jižně od hranic Mexika a Spojených států. Kde je kartel z Miami? Kartel z New Yorku? Kdo jsou šéfové kartelů v Chicagu nebo v Los Angeles? Z každého kila kokainu, jež dorazí do Spojených států, se stane osm kilo drogy naředěné jedy. To, jak se mluví o drogách, je velké pokrytectví. Oni však ve svém seriálu neuvedli kartely, které by neřídili Mexičané nebo Kolumbijci.

A jak s tím souvisí Frank Sinatra?

Existuje víc zpěváků, než si umíte představit, kteří začali svou kariéru díky finanční podpoře drogových bossů.

Ví se o Sinatrově zapletení s italskou mafií, ale čím se dají potvrdit jeho vazby s Kolumbijci?

Na to nejsou žádná potvrzení ani účtenky. Vím to, protože jsem byl otci dost nablízku, a on o tom se svými společníky pořád mluvil.

Při svém cestování po světě mluvíte o legalizaci drog. Vidíte v legalizaci východisko?

Slyšeli jste někdy lidi říkat, že by byl na ulici nedostatek kokainu? A o kolika zabitých překupnících drog jsme se mezitím dověděli? Copak druhý den po smrti překupníka někde chybějí drogy? Tak tedy zabijte všechny v jeden den a uvidíte, že drog stejně bude dost. Dnes je na světě 244 miliónů spotřebitelů ochotných koupit nějakou drogu. Násilí z éry mého otce, který zemřel před 22 lety, dosud neskončilo. Když mě otec poučoval o drogách, bylo jich deset typů. Dnes je k dispozici přes 460 substancí.

Nepředstavovala by legalizace riziko, když by zpřístupnila kokain tam, kde zatím dostupný není?

Ale kokain je dostupný kdekoliv. Po pravdě — mladí lidé si myslí, že to, co užívají, je kokain. Což je hrozné samo o sobě, ale ve skutečnosti užívají úplně jinou látku. Substanci, jež obsahuje sotva 20 nebo 30 procent kokainu namíchaného s jedem. Když si dnes objednáte po telefonu pizzu a drogu, drogu dostanete dřív, což neznamená nic jiného, než že droga a pizza jsou dostupné úplně stejně. Ta válka je prohraná.

V jakém ohledu by naše společnost byla lepší, pokud by byly drogy legalizovány?

Tak jako stát brání svoji suverenitu, každá osoba má svou vnitřní suverenitu ohledně toho, co hodlá dělat se svým tělem.

Problém však nastává, když tyto osoby nevědí, co se bude s jejich tělem dít. Pak dochází ke katastrofě…

My už tu katastrofu prožíváme a může se zmírnit jen natolik, nakolik se zlepší vzdělávání. Radši uvidím kluka, jak si v lékárně kupuje kokain Bayer ISO 9000, než abych ho viděl kupovat si na rohu jakýsi bílý produkt s rozemletým sklem, který mu rozřeže plíce.

Nesázíte na veřejnou osvětu příliš?

Můj otec mě učil o drogách, když mi bylo osm let, a žádné dítě nebylo tak obklopené drogami jako já.

Jaký je váš život po vydání knihy?

Je tu doporučení, abych se už nevracel do Kolumbie. Kniha vyvolala značnou nevoli kvůli odhalením týkajícím se korupce, která existuje v každé vládě. Pro mě však bylo nejsmutnější, že na to nikdo neřekl absolutně nic. Jde o korupční činy spáchané nejvyššími funkcionáři a nikdo se k nim nevyslovil. Sami mi tak dávají za pravdu.

Kdo představuje větší nebezpečí: politici, nebo obchodníci s drogami?

Je velmi obtížné najít mezi nimi rozdíl, ale nepochybuji, že politika je mnohem horší. To byla největší chyba mého otce – že vstoupil do mafiánské organizace mnohem větší než všechny, jež sám vedl.

Proč myslíte, že to byla jeho největší chyba?

Mohl pomoct obyčejným Kolumbijcům, aniž by se zaplétal s politiky. On chtěl pomáhat lidem a myslel si, že politika mu k tomu může dát nástroje. Nechtěl jít do politiky, aby si nakradl, byl tehdy už dost bohatý.

Nechtěl skrze sociální projekty prát špinavé peníze?

Ne, praní špinavých peněz ho nikdy nezajímalo. Špinavé peníze měl rád. Můžete ho obvinit, z čeho chcete, ale ne z praní peněz.

Pokud měl Pablo Escobar tak šlechetné zájmy, jak tedy na druhou stranu mohl tentýž člověk zabíjet a nařizovat bombové útoky?

Ty hrozné činy přišly až potom. Nejdřív dělal dobré skutky za peníze získané z prodeje drog, ale když se ho pokusili zabít, chtěl jim to vrátit a uchýlil se k násilí.

Kdy myslíte, že váš otec dočista ztratil rozum?

Jak někdo může přijít o rozum ve světě bláznů? Neospravedlňuji v žádném případě jeho násilnické chování, nikdy jsem to nedělal, ani když byl ještě naživu.

Za co tedy nemáte svého otce rád?

Já jsem svého otce vždy miloval, ale tato láska mě nikdy neučinila slepým vůči násilí, jehož se dopouštěl. Nelíbilo se mi, když začal hrát hlavní roli v narkoterorismu. To jsem nepovažoval za spravedlivý způsob boje.

Kolik lidí zabil?

Neexistuje oficiální číslo, ale bude to něco kolem tří tisíc.

A k tomu milióny konzumentů kokainu, kteří umírali po celém světě.

A co ti, jež kolumbijský stát zabil a mučil, aby dopadl mého otce? Přes tři tisíce lidí zahynuly, aby byl můj otec dopaden. Přes tři tisíce mrtvých kvůli tomu, aby byl vypátrán jeden člověk, a o těchto obětech nikdo nemluví.

Co se stalo s Escobarovými penězi po jeho smrti? Neměly by být vynaloženy na odškodnění obětí obchodu s drogami?

Peníze přešly do rukou kolumbijských politiků a ti si je nechali pro sebe. Jediná z obětí nebyla odškodněna.

A co vy? Zůstaly vám na účtu nějaké peníze vašeho otce?

Kdyby zůstaly, tahle kniha by nebyla na světě a já bych žil někde na ostrově. Neživil bych se přednáškami v Mexiku, nebyl bych architektem, ale velmi pravděpodobně už bych byl mrtev. Prokázali mi tu laskavost, že všechny peníze mého otce ukradli. Jsem jim vděčný, že to břímě z mých beder sejmuli.

A ty peníze by změnily směr vaší cesty?

Peníze mění lidi.

Z portugalského originálu Narcos deturpou e glamourizou a vida do meu pai, diz filho de Pablo Escobar, publikovaného na stránkách brazilského deníku Estadão, překládala Kamila Koncová, stylistické úpravy Leila Chadalíková.