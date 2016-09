Rozhovor s Martinem Červíčkem o volbách, ODS, policii i migraci

a půl miliónu lidí, kteří loni do Evropy přišli, nevíme skoro nic.

Původně to měl být krátký rozhovor o tom, jak se z policejního prezidenta stal kandidát na hejtmana v barvách ODS a jaké má v politice ambice. Nakonec bylo řečeno mnohem víc a otevřeněji, než jsme čekali. A protože se na papír nevešlo všechno, celý rozhovor si můžete přečíst právě tady.

„Nechci být jen kluk z plakátu na jedny volby.“

„Radní za zdravotnictví odpovídá za to, jak to vypadá a jak bude vypadat zdravotnictví. Nemůže půl roku před volbami říct úředníkům, aby jí vypracovali nějakou koncepci, protože potřebuje mít něco do voleb.“

„Jestli kterákoliv strana má mít šanci, musí se víc otevřít a neuzavírat se do vztahových a jiných stranických vazeb.“

„Získal jsem pocit, že mám být krajským ředitelem, ale nemám celostátnímu vedení policie do ničeho mluvit.“

„My jsme uvažovali o vytvoření jakési české FBI.“

„Já jsem pro to, abychom se v Evropě o skutečné uprchlíky postarali. Ale přece všichni tušíme, že v tom miliónu a půl lidí nebyli všichni opravdoví uprchlíci.“