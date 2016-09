Jiří Paroubek: Babiš vytáhl problém Letů a všichni mu na to skočili

Krajské volby jsou v podstatě za dveřmi. Troufnete si tipovat jejich výsledek?

Samozřejmě tipovat je ošidné, protože z celostátních průzkumů volebních preferencí se vycházet nedá, je potřeba do nich započítat poměrně velkou voličskou neúčast. Myslím, že v podzimních volbách bude účast někde kolem třiceti procent. Znamená to, že se zvýší preference komunistů, z jedenácti třeba na patnáct osmnáct procent.

V celostátních průzkumech také zatím není samostatně hnutí Starostů a to osobně považuji za jednoho z favoritů krajských voleb. A v celostátních průzkumech nejsou promítnuty ani takové faktory jako různé předvolební aliance, do kterých se schovávají lidovci, a díky tomu také mají slušný volební výsledek.

Vypadá to ovšem, že favoritem voleb je hnutí ANO. Sociální demokracie se podle mě vrátí k volebním výsledkům, které měla v letech 2000, 2004. Tedy k třinácti až patnácti procentům, v některých krajích s výkyvy nahoru. TOP 09 nejspíš bude mít starosti, aby se do zastupitelstev vůbec dostala, a váha ODS bude někde do deseti procent.

Takže to nebude dominantní souboj ČSSD a ANO, jakási předehra k parlamentním volbám?

To bude, ale bude to velmi široké střetnutí. Sociální demokracie má určitou nevýhodu v tom, že má největší počet hejtmanů. Takže útoky na ni půjdou ode všech. Jak z hnutí ANO, tak od Starostů, lidovců, ODS. Třeba starostové jsou lidé, kteří o současné krajské administrativě vědí nejvíc, jsou to lidé, kteří problémy svého místa a kraje znají nejlíp. Přesto se domnívám, že tím největším balíkem hlasů v tuhle chvíli disponuje Andrej Babiš.

Dal by se ještě takový poměr sil zvrátit?

Těžko, ale obratným manévrováním možná ano. Dám příklad: Andrej Babiš vytáhl problém Letů a všichni mu na to skočili. On si dal záležet, aby ten výrok byl vcelku vykalibrovaný. Byl sice rasistický, ale skrytě.

V zásadě ovšem vyjádřil to, co si myslí devadesát procent lidí v této společnosti, a to že se Romům nechce pracovat. Osobně si nemyslím, že je „lenost“ dána barvou pleti, ale pokud kvůli tomu výroku na Babiše všichni útočili, tak dělají přesně to, co on chce. Podporují jeho marketing.