Senátorka Veronika Vrecionová: Babiš je čistý představitel komunistického myšlení 70. a 80. let

Tento týden odevzdá senátorka Veronika Vrecionová (ODS), strana Piráti a iniciativa Přichází cenzor v čele s Markem Antošem Ústavnímu soudu stížnost proti cenzuře internetu ze strany ministerstva financí. „Jeden člověk by neměl mít možnost ovládat vlivná média a současně regulovat internet,“ tvrdí na adresu Andreje Babiše senátorka Veronika Vrecionová, která protesty spojené se zákonem o hazardu před necelým rokem rozjela.

Co vám vadí na zákonu o hazardu?

Aby bylo jasno, nevadí mi regulace hazardu, ale dva paragrafy, které umožňují cenzuru internetu. Jako matka dvou dětí chápu, že chce někdo omezit sázení a hazard na internetu. Znám spoustu adiktologických studií, v nichž se tvrdí, že sázení se z klasických heren stěhuje na internet. Tvůrci zákona proto měli podporu veřejnosti, které tvrdili, že regulovat hazard je dobro samo o sobě a není se čeho bát. Ono se však je čeho bát. Podle tohoto zákona, jenž má platit už od prvního ledna příštího roku, může úředník ministerstva financí svévolně zablokovat jakoukoli stránku, o níž si myslí, že je spojena s hazardem.

Proč ne, když to souvisí s potenciálními nelegálními aktivitami?

Při projednávání tohoto zákona jsem v Senátu podala pozměňovací návrh. Podle něho by nikým nevolený a zároveň ministru financí podřízený úředník neměl takové pravomoci. Bohužel se mi tento návrh prosadit nepodařilo. Senátoři za ČSSD, ANO a KDU-ČSL hlasovali jako jeden muž.

A to je klíč k našim protestům, protože si tady někdo hodně ulehčuje situaci. Místo toho, aby dal k rychlému posouzení celou věc soudu, rozhodne podle své úvahy a svých preferencí. Už šest let jsem senátorkou a dobře vím, že když se dá v jedné věci takto možnost rozhodovat přímo a obcházet soudy, najdeme tytéž věci i v jiných zákonech. Tady jde o obrovský precedens, který bude využíván i v budoucnosti na jakékoli jiné věci. Už vidím, jak za pár měsíců přijde ministr zdravotnictví s paragrafem přišpendleným k nějakému zákonu, aby mohl podobným způsobem rušit stránky nabízející zbytečné doplňky stravy. A pak přijdou další a další. Stát si takhle nemůže zjednodušovat cestu na úkor našich svobod.

Proč v souvislosti se zákonem mluvíte o střetu zájmů?

Ministrem financí je Andrej Babiš, jenž vlastní vlivné noviny (Mf Dnes, LN), nejposlouchanější rádio (Impuls) a mnoho další titulů a kolem něj funguje několik spřátelených televizí či serverů. Má tento člověk mít odpovědnost za to, jaké stránky budou nebo nebudou vypnuty? To je další kolosální střet zájmů. Divím se mu, že do něčeho podobného jde. Nemůže se pak divit, že se lidé cenzury internetu bojí.

Nechce Babiš rušením hazardních stránek jen urychlit určité procesy?

Možná ano, ale i tak nesouhlasím s jeho rétorikou, že demokracie je pomalá, jen zdržuje, její procedury otravují a nade vším stojí efektivita. I když se to nezdá, Babiš je čistý představitel komunistického myšlení sedmdesátých a osmdesátých let, které na všechno vidělo jediný lék – centralizaci všech společenských a hospodářských procesů. Andrej Babiš prostě protlačil další zákon posilující Velkého bratra. Já to považuju za omezení svobody lidí v jejich právu na informace dostupné na síti. Chtěla bych ministru financí říct, že britský spisovatel George Orwell svůj román 1984 psal jako varování před všemocným státem, ne jako manuál k vládnutí. Takových zákonů bohužel leží v Parlamentu hodně.

