Bohumil Doležal: Zrušte kontroly na Hradě, prezidenta přesuňte jinam

Klub na obranu demokracie, jehož jste předsedou, zveřejnil výzvu „Pražský hrad: přesunout návštěvníky nelze, přesuňme prezidenta“. Co vás k tomu vedlo?

Důvody jsou u mnoha z nás víceméně obdobné. Považovali jsme Pražský hrad za náš, za kus našeho života a našeho světa. Teď nám ho oplotili jako letiště s tím, že nás musí chránit před nebezpečím. Jsem starý člověk a pamatuji ještě i kousek protektorátu. Něco podobného jsem však ještě nezažil. Jsou tu najednou dva problémy: a) problém našeho prezidenta, jehož pečovatelské iniciativy, pokud jde o nás občany, se často podobají jako vejce vejci buzeraci. A za b) obecný problém toho, že sloučení demokratické instituce (úřad prezidenta) a muzea a národního paládia je nešťastné, obojí si překáží a nabuzuje nepatřičné souvislosti: demokratický prezident je úředník, byť nejvyšší, a nikoli národní paládium. Může se například mýlit, nebo dokonce dělat ostudu. To, že ji dělá ve stínu katedrály, může váhu té ostudy důvěřivým lidem na čas zastřít, ale zároveň ji taky umocňuje. Proto je nutná odluka prezidentského úřadu a Hradčan. Jednoduše řečeno: Pražský hrad je příliš krásný na to, aby tam seděl prezident. A zvlášť tenhle.

Jak moc jsou podle vás nebezpečné obdobné kroky, kdy dochází pod obdobnými záminkami k omezování svobodného pohybu lidí?

Je hrozně nebezpečné nechat si namluvit, že v zájmu zachování naší svobody a demokracie ve vysoké, nejširší podobě si musíme čas od času nechat šáhnout na naši každodenní, „drobnou“ svobodu a demokracii. Anebo že ta obecná, vysoká demokracie (například volba toho správného, dobrého prezidenta za rok a půl), je důležitější než obrana té malé, každodenní svobody a demokracie, k níž patří i pohyb po areálu Pražského hradu. Samozřejmě galerie nebo klenotnice jsou něco jiného, jde o pohyb po ulicích, uličkách a nádvořích. Tím, že se dnes vzdáme svých malých, všednodenních svobod, vytváříme situaci, kdy se nejspíš těch velkých, vysokých už nedočkáme. Velké, vznešené vysoké svobody se skládají ze stovek a tisíců těchto malých, každodenních. Národ, který se hlásí k Masarykovi, by o tom měl vědět.

Co je cílem této výzvy?

Přemístění prezidentského úřadu na jiné hezké a vhodné místo v pražském centru. A okamžité zrušení nesmyslných a neúčinných kontrol na hranicích areálu Hradu. Hrad musí být znovu průchozí. Jedno s druhým souvisí.

Zaznamenali jste již nějakou reakci ze strany prezidenta Miloše Zemana nebo policie či ministerstva vnitra?

Zatím nás ještě nesebrali. Žertuji, ovšem. Jde nám v první řadě o reakci občanů a ne papalášů a policistů. Chtěli bychom, aby se k nám občané aspoň symbolickou formou přidali. Pak nás budou muset i papaláši vzít vážně.

Jak se mohou občané k vaší výzvě připojit a podpořit ji?

Celý text výzvy je k dispozici na našem webu. Zájemci ji mohou podepsat zde.