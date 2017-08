Do naší galerie prodavačů vzduchu přibyl portrét dámy, která prodává tak bizarní službu, že by si to člověk nevymyslel. Z fotografie psa z útulku vám za nevelký poplatek udělá psí psychoanalýzu, provede s ním telepatický diagnostický rozhovor a nakonec vám podá zprávu o tom, jaký byl osud vašeho psíka, než se k vám dostal. Poslali jsme jí tedy fotky figurantky Franny, jezevčice našeho kolegy Martina, a pak už jen zírali.