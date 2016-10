Reportáž o ženě, která vaří v kotli hlavy nepřátel a děsí Islámský stát

Jedeme za ní s kolegyní Jarmilou Štukovou na frontovou linii, která už je teď od Bagdádu dlouhých skoro pět hodin. Od dobytí Fallúdže se posunula zase o kus severněji, k Mosulu, jediné baště, která zbývá islamistům z IS v Iráku. Pás vesnic kolem Mosulu se teď snaží dobývat jednotky federální irácké vlády a ší`itské milice Hašd aš-Šaabí. Na Wahídu čekáme kus za Tikrítem, společnost nám dělají lidé z posledně jmenovaných milicí. Jinak by to bylo o únos, Tikrít je sice dávno dobytý a vracejí se sem již civilisté, stále tu operuje mnoho tzv. spících buněk IS a hodně z civilních obyvatel – většinou sunnitského vyznání, s IS sympatizuje. Po půl hodině přijíždějí dvě pískově hnědé toyoty, jejichž korby se doslova ježí samopaly ozbrojenců. To jsou její lidé. Osmatřicetiletá Wahída Mohamed al-Džumali si vytvořila svou ozbrojenou jednotku, s níž kosí islamisty. Funguje na principu partyzánské skupiny, její muži nejsou oficiální součástí ani irácké armády, ani milic Hašd aš-Šaabí. S ší`itskými milicemi ale Wahída, ač sunnitská muslimka, hodně spolupracuje.

Irácký román

Její příběh je jako z románu. Navíc se odehrává v prostředí iráckého „Arabistánu“, kde většina žen chodí oblečena do černých nikábů a o nějaké emancipaci může jen snít, pokud je taková věc vůbec napadne. Wahída byla dlouho policistkou, a to dobrou policistkou. U policie a v armádě působila od roku 2004, stejně jako mnoho z jejich dalších mužských příbuzných. Otce a čtyři bratry ztratila v bojích s al-Kájdou. V roce 2011 ji dokonce jeden z lídrů al-Kájdy Woffaq Alí Hawdža přesvědčoval, ať začne s al-Kájdou spolupracovat – byl si vědom užitečnosti jejích dobrých kontaktů v armádě, které by se teroristické organizaci mohly hodit. Když Wahída odmítla, následoval trest. Její domov dvakrát zničila nálož, vyvraždili zvířata na její farmě, nálož vybuchla dokonce i na pohřbu jejího otce. Svou současnou jednotku založila po dobytí Mosulu Islámským státem v létě 2014 spolu se svým manželem. Zemřel před měsícem. Roztrhala ho nastražená nálož. „Nemohla jsem mu nijak pomoci, byl na kusy, navíc jsem se musela postarat o dalšího zraněného z naší jednotky,“ vypráví žena v černém šátku s viditelnou jizvou na čele. Ta je od střepiny, která ji zasáhla. Že nemá jedno ucho není pod šátkem vidět. Další kulka jí vězí v lýtku, takže když je poblíž někdo z jednotky, ochotně jí pomáhá vstát ze země. „Byl to nejstatečnější člověk na světě, moc mi chybí,“ to jsou jediné trochu emotivní věty, kterými smrt svého muže komentuje a po tvrdé tváři jí přejede jakýsi stín smutky. Ten ale vzápětí zaplaší a na svém facebookovém profilu nám ukazuje poslední úlovek – dvě hlavy bojovníků uvařené v kotli. Na fotce je drží za vlasy, když je vytahuje z vody. „To je výstraha pro všechny Da'iš, aby viděli, co se jim stane, když se se mnou střetnou,“ komentuje fotku Wahída. Její specializací je likvidace sebevražedných aut, které jsou největší hrozbou pro bojovníky v zákopech. Pokud se nepodaří auto zlikvidovat, odpálí se u pozic Iráčanů a vezmou s sebou někdy i značný počet protivníků. Je to u IS velice oblíbená taktika.

Šíleně odvážná rebelka

„Naše velitelka je monstrum,“ zubí se jeden z jejích vojáků v širokém úsměvu. Islamisté z IS ji říkají Zendeka, něco jako rebelka. Má ohromný respekt a svou až šílenou odvahou převyšuje všechny své vojáky. Každý z její skupiny ztratil někoho blízkého v bojích z IS, proto si je také vybrala. Na frontě, kterou brání nedaleko Širkatu, za rafinerií Bajdží je hodně nebezpečno. IS je asi 500 m před námi, za chatrnými valy z písku. Zákopy tu nejsou. Odstřelovači nepřítele jsou bystří, takže se občas ozve výstřel. Nejen z nepřátelské strany. Mladíci zdraví až příliš nadšeně svou velitelku výstřely do vzduchu a nikomu nedochází, že kulky vystřelené vzhůru také někdy dopadnou zpátky na zem...

Celý článek o rebelce Wahídě a další zajímavé reportáže si můžete přečíst v časopise Lidé a Země, který je právě v prodeji.

Časopis Lidé a Země je právě v prodeji. • Foto Lidé a Země