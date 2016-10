Reportáž: Jak se rodí český South Park

Vše se musí povést a stejně hladce musí za pár desítek minut také Bohdan Tůma nadabovat part Erica Cartmana. Hotový dabing celého dílu se musí za pouhé hodiny poslat stanici Prima Comedy Central, která South Park odvysílá již v úterý ve 22:30. Hektický boj s uzávěrkou je pouhou špičkou ledovce procesu, který je tím nejzajímavějším experimentem v dabingu za poslední léta. Tato epizoda totiž měla na amerických obrazovkách premiéru ani ne před týdnem a na převod do češtiny mají překladatelé, režisérka a dabéři pouhé dny.

Důvod? Americké volby

“Točíme třetí díl a před tím prvním jsem byla dost nervózní. Překlad pořád nikde a já si říkala, ať už to přijde, abych už na něm mohla začít pracovat,” prozrazuje režisérka dabingu Kateřina Březinová. Ta navíc pro jubilejní 20. sezonu Městečka South Park zaskakuje za stálého režiséra dabingu tohoto seriálu Martina Kota. Rovnýma nohama tak skočila do vlaku, před kterým by nejspíš většina lidí utekla. “Kvůli americkým volbám a tomu, že je tato série extrémně aktuální, se vedení stanice Prima Comedy Central rozhodla vysílat jednotlivé epizody necelý týden po uvedení v USA,” popisuje důvody produkční S Pro Alfa Markéta Watzková.

Celý proces tak vypadá následovně. V noci ze středy na čtvrtek má epizoda premiéru v USA. Ve čtvrtek ráno dostává český štáb dialogy a audiovizuální stopu a teprve tehdy může začít překladatel Zdeněk Hofman pracovat na textu, který postupně posílá úpravkyni Evě Mackové. Ta přeložený scénář přepisuje do podoby, jež zohledňuje délku mluveného slova a pohyb úst jednotlivých postav. “Chvíli trvalo, než si domluvili systém. Při první epizodě jsem finální úpravu dostala až někdy kolem čtvrt na dvě v noci na pátek,” vzpomíná režisérka. Ta si přitom ještě ve čtvrtek na základě hrubého překladu musí rozvrhnout páteční natáčení s jednotlivými herci.

Natáčíme

Režisérka Kateřina Březinová zahájí pátek finálními změnami v “úpravě”, tedy ve scénáři připraveném k dabingu. “Od devíti pak točíme,” říká režisérka. Ačkoli bývá South Park označován za sprostý či za seriál pro puberťáky, na jeho české verzi se podílejí tuzemské dabérské hvězdy. Krom zmíněné Inky Šecové či Bohdana Tůmy postavám propůjčují hlas například Radovan Vaculík, Pavel Šrom nebo Petra Tišnovská.