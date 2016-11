Manželka Melania a Trumpův nejmladší syn se nepřestěhují do Bílého domu

Rozhodnutí Trumpovi odůvodňují především Barronovými potřebami - ten musí údajně nejprve v New Yorku dokončit školu a pobyt v Bílém domě pro něj není zatím vhodný. Přestože v prohlášení stojí, že toto řešení je dočasné, nový Trumpův tým zatím neuvedl žádné oficiální datum, k němuž by se Melania a Barron do Bílého domu za budoucím prezidentem přistěhovali.

Mluvčí Trumpova týmu Jason Miller navíc uvedl, že si jeho otec nepřeje, aby byl terčem značného mediálního zájmu, což se dělo během jeho prezidentské kampaně.

Zpráva včera zaujala světová média. BBC uvedla, že “americká veřejnost nad touto zprávou udiveně zvedá obočí.” V americké historii jsou totiž zatím známé pouze dva případy prvních dam, které své manžele do Bílého domu nenásledovaly.

Tou první byla Martha, manželka prvního amerického prezidenta George Washingtona. Důvod, proč se za mužem nenastěhovala, byl prostý: Bílý dům ještě nebyl dostaven.

Druhou první dámou, která se v Bílém domě neměla možnost zabydlet, byla Anna Harrisonová, jejíž manžel zemřel pouhých 30 dní poté, co nastoupil do úřadu. Harrison byl 9. prezidentem USA a byl vůbec prvním, kdo ve svém úřadě zemřel.

Trump junior by však nebyl zdaleka prvním menším dítětem, které by následovalo svého otce, jenž se stal americkým prezidentem. Třeba Chelsea Clintonová, dcera Billa a Hillary Clintonových, se do Bílého přestěhovala, když jí bylo 12 let. Totéž lze říci o dcerách zatím úřadujícího prezidenta Baracka Obamy, jehož dcerám bylo v době stěhování do Bílého domu 10 a 7 let.