Týdenní dekomprese: Hra o Trumpy a ochrnutý opičák

Je to takový pěkný zvyk, že v mezidobí, kdy si nově zvolený americký prezident brousí půlky na židli v Oválné pracovně, je také zasvěcován do největších tajemství Spojených států. Jak informuje deník The Washington Post, dozvídá se kupříkladu o takzvaných „findings“ - o operacích, jimiž americké tajné služby na tajňačku ovlivňují dění v jiných zemích (jde kupříkladu o zabránění zemím v tom, aby hráli vodní pólo s nukleárními hlavicemi, či o kybernetické protiútoky), aniž by se o tom kdy mohla dozvědět širší veřejnost. Či užší veřejnost. Vlastně jakákoliv veřejnost.

Nově zvolený prezident (v tomto případě Donald Trump, pokud jste v uplynulém týdnu dali před zprávami přednost soutěži Tvoje tvář má známý hlas) dostane ve stejné době také takový ten kufřík s kódy k pověstnému tlačítku, kterým se odpalují atomovky na Čínu, na Rusko a na Bruntál. Tenhle kufřík, kterému se říká „football“, obsahuje i takzvanou „Černou knihu“ („Black book“), což je v podstatě takový IKEA motivační manuál, který prezidentovi pomůže s rozhodnutím, jestli už je pravá chvíle na to rozpoutat atomový večírek, a obsahuje dokonce i konkrétní bodycounty, čili odhadované počty mrtvol (ve stovkách milionů) (zaokrouhleno).

No, a pak se nový prezident asi dozví také o mimozemšťanech.

Když vás Obama nabriefuje o mimozemšťanech a vy se snažíte přijít na to, jak postavit vesmírnou zeď. • Foto internet

Dosluhující prezident a příležitostný stand-up komik Barack Obama jednou zažertoval, že když ho takhle jednou v roce 2008 briefovala o největších státních tajemstvích tajná služba v Chicagu, uvítal, že jsou na oknech mříže, protože kdyby tam nebyly, tak si to okamžitě skočí oknem ven.

Skutečný stand-up komik Bill Hicks kdysi podobný briefing pro nastupující americké prezidenty popisoval tak, že nově zvolenému je v temné místnosti plné vládních agentů promítnut záběr na událost vraždy J. F. Kennedyho z úhlu, který předtím nikdy neviděl. Pak se světla v místnosti rozsvítí, jeden z agentů zabafá z cigarety a praví: „Nějaké otázky?“

„Ehm...“ setře si pot z čela nový prezident a nahodí smířlivý úsměv, „jaká je má agenda?“

Pochopitelně. • Foto Profimedia.cz

Ne, že by se v uplynulém týdnu neřešilo nic jiného než americké volby, ale musí se nechat, že naprosto splašená popkultura vychrlila – ať už v plačtivém šoku, či plačtivé radosti – výtečné exempláře myšlenkových produktů, které na Trumpovo zvolení reagovaly. Ať už vystřízlivěním v podobě drastického překopání srdceryvné reklamy na obchoďák John Lewis...

...nebo nepokrytou oslavou skutečnosti, že slzy celebrit emigujících do Kanady prezidenta nevolí; jak ve svém cartoonu vyjádřil kreslíř a profesionální Joker v kovbojské čepici Ben Garrison:

No, a teď tedy k té skutečně zásadní věci z uplynulého týdne. Ve čtvrtek přinesl magazín Nature zprávu o tom, že neuroinženýrům z Brown University se podařilo znovu umožnit chůzi ochrnutým opičákům.

Opičák (napsal bych, zda to byl šimpanz či kosmánek, ale všechny ty opice vypadají stejně) (není to rasismus?) dostal do mozku bezdrátový implantát, díky němuž získal své nehybné končetiny znovu pod kontrolu – a dokázal znovu chodit jako pán. Funguje to tak, že signály z motorického systému v mozku Pana Opice implantát zaznamená, pošle je počítači k dekódování a ten signály následně posílá zpátky do stimulátoru v poškozené páteři, což stimuluje nervy a voilá, invalidní opice znovu chodí. Co z toho podle vědců vyplývá? Nic menšího, než že do deseti let by mohli takhle znovu chodit i lidé, které odkázal na invalidní vozík úraz páteře.

A těm pak bude srdečně jedno, jestli se největší tajemství o mimozemšťanech právě teď dozvídá v temných pracovnách amerických tajných služeb Trump, nebo Hillary.