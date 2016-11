Odlehčení: Numerologický rozbor Trumpova data narození. Jaký je budoucí prezident mimo kamery?

Donald Trump - 14. června 1946

Jeho povaha je silně svobodomyslná, dobrodružná s potřebou nařizovat ostatním. Ve svém životě potřebuje mít neustále nové a často neobvyklé podněty, činnosti a lidi, zkrátka nechce a neumí se nudit. Nemá smysl pro standardní chod života a běžný typ společnosti, proto pohrdá konvencemi a pravidly. Přitahuje ho cokoli, kde je zapotřebí pohotová reakce a rychlá analýza. Je dosti činorodý a nápaditý a svými myšlenkami a plány dokáže nadchnout a motivovat ostatní. Chtěl by toho stihnout mnoho, avšak některé aktivity odpadnou či je nedokončí. Není na něj tudíž moc spolehnutí.

Je-li však něco, na čem mu opravdu záleží, pak za tím jde tvrdošíjně, jde bojovat a neskončí, dokud nemá vyhráno. Má velkou sílu, ctižádost a touhu vyniknout. Dokáže využívat rozum a cit odděleně, což využívá ke svému prospěchu v oblasti financí, realit i osobnímu vyzdvižení. Je velmi výkonný, aktivní a někdy i okouzlující, vše je však hnáno silným impulzem a dynamickou silou, což je častokrát těžké usměrnit a uklidnit, proto se může tato energie přeměnit v podrážděného, vznětlivého, netrpělivého, náladového, výstředního a egocentrického diktátora.

Ať vypadá, jak vypadá, ať řekl či udělal cokoli, stále z něj na některé lidi vyzařuje jakýsi magnetický vliv, který spolu se svým odhodlaným nasměrováním může uplatnit, a velmi užitečně, v obchodních společnostech, správních radách, médiích a vládních místech. Pokud má příležitost, má dar ji využít, prosadit se. Potřebuje mít pocit, že okupuje hrad, sedí na hradní věži, má přehled, co se děje na všech nádvořích, nic mu neunikne, ale k němu i k jeho myšlení, plánům, pocitům se nikdo nedostane, je to jeho tajemství.

Čím starší Donald Trump bude, tím se víc a víc bude zaměřovat na materiální věci a autoritativní fungování, protože se z jeho života může pomalu vytrácet cit. Měl by se naučit brát, ale i dávat ve všech životních situacích. Má vysoké nároky, touhu po uznání a úspěchu a udělá cokoli, aby vyniknul. Zařizuje si život po svém a své city uzavírá hluboko v sobě. Nezdary a krize jsou naprostou samozřejmostí a součástí jeho života.

Svým zbrklým myšlením i nevhodným chováním, arogancí a nadutostí často natropí mnoho chyb, kdy ztratí smysl pro realitu a existující situaci zneváží. Často uskutečňuje momentální nápady a přímočarým jednáním pak způsobí druhým zranění. Ale následným uvědoměním svých činů a jejich důsledků, pak další kroky i komunikaci volí tak vhodně, že vše urovná, smaže nebo přetvoří do vtipu.

Sám Trump má možnost volby, kdy svou sílu a schopnosti využije buď konstruktivním nebo destruktivním způsobem. Musí se naučit diplomacii, nejednat zbrkle, aby následky jeho chování neodnášeli druzí.

Je to dobrodruh a nadšenec, pro kterého neplatí žádná omezení a který do všeho, co dělá, vloží maximum a nikdy z ničeho nesleví. Udělá vždy to, co v danou chvíli chce a neuvědomuje si své vlastní chyby.

V současné chvíli jde nekompromisně za svým cílem, ví kdy zbrzdit a kdy, v čem nebo na koho zase přitlačit.