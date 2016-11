Nejde jen o prezidenta, v USA se bojuje i o legalizaci marihuany

Donald Trump nemusí být zdaleka jediným vítězem amerických prezidentských voleb. Voliči hlasovali i v některých místních referendech. Pozornost se soustředí především na státy, které zvažují legalizaci marihuany. V pěti z nich se rozhoduje, jestli se bude marihuana danit stejně jako alkohol, ve třech mohou dát voliči souhlas se zákonným užíváním drogy pro lékařské účely. Naděje zastánců legalizace marihuany rozhodně nejsou plané, podle posledního průzkumu Gallupova ústavu návrh podporuje zhruba 60 procent Američanů.

Státy, v nichž voliči rozhodují o legalizaci marihuany:

Arizona

O co jde? Pokud návrh referenda projde, dospělí starší 21 let budou moci přechovávat téměř 30 gramů marihuany, budou ji moci konzumovat v soukromí a budou smět pěstovat až šest rostlin konopí. Legální bude rovněž zakládat prodejny marihuany a pěstírny konopí, které budou míst speciální povolení. Jaké jsou šance, že návrh projde? Podle průzkumů jej podporuje zhruba 50 procent oslovených.

Kalifornie

O co jde? Dospělí starší 21 let by mohli držet a konzumovat téměř 30 gramů marihuany a osm gramů marihuanových koncentrátů, přičemž doma by mohli pěstovat až šest rostlin konopí. Na produkty z konopí by byla uvalena spotřební daň 15 procent. Jaké jsou šance, že návrh projde? Podporuje jej zhruba 52 procent oslovených voličů v průzkumech.

Maine

O co jde? Dospělí starší 21 let by mohli přechovávat a konzumovat omezené množství marihuany a pěstovat omezený počet rostlin konopí. Vznikl by regulatorní systém pro obchody s marihuanou, přičemž na prodej výrobků z konopí by byla uvalena desetiprocentní daň z přidané hodnoty. Jaké jsou šance, že návrh projde? Podle průzkumů jej podporuje zhruba 50 procent oslovených voličů.

Massachusetts

O co jde? Dospělí starší 21 let by mohli přechovávat a konzumovat omezené množství marihuany a pěstovat omezený počet rostlin konopí. Vznikl by i speciální regulatorní orgán, jež by kontroloval prodejny a pěstírny podobně, jako jsou kontrolovány prodejny s alkoholem. Jaké jsou šance, že návrh projde? Podle průzkumů návrh podporuje 53 procent oslovených.

Nevada

O co jde? Dospělí starší 21 let by mohli přechovávat téměř 30 gramu marihuany, nebo čtyři gramy marihuanového koncentrátu. Lidé, kteří žijí dále než 40 kilometrů od nejbližšího obchodu s marihuanou, by mohli pěstovat šest rostlin konopí. Na prodej marihuany by byla uvalena spotřební daň 15 procent. Jaké jsou šance, že návrh projde? Podporuje jej zhruba 50 procent oslovených voličů v průzkumech.

Florida

O co jde? Návrh by legizoval lékařské užívání marihuany pro „osoby se zhoršujícím se zdravotním stavem", které získají posudek doktora registrovaného na Floridě. Voliči už tam o podobném návrhu hlasovali v roce 2014, kdy jej podpořilo 58 procent voličů, k jeho prosazení bylo ale nutných 60 procent. Jaké jsou šance, že návrh projde? Podle průzkumů legalizaci marihuany pro lékařské účely podporuje asi 73 procent oslovených voličů.

Arkansas

O co jde? Pokud by návrh prošel, znamenal by legalizaci marihuany pro lékařské účely, vytvořil by taky speciální komisi pro užívání drogy. Daňové příjmy z prodeje marihuany by směřovaly do rozpočtů technických škol a učilišť. Voliči ovšem budou rozhodovat i o konkurenčním návrhu, který povoluje užívání marihuany pro pacienty, kteří splňují jednu z 56 podmínek. Lidé, kteří nežijí v dosahu výdejen marihuany pro lékařské účely, si budou moci rostliny konopí pěstovat sami. Jaké jsou šance, že návrh projde? Návrh podporuje 51 procent voličů oslovených v průzkumech.

Severní Dakota

O co jde? Marihuanu by mohli užívat lidé s rakovinou, AIDS, hepatitidou C, ALS, zeleným zákalem či epilepsií. V roce 2015 Sněmovna reprezentantů v Severní Dakotě podobný návrh odmítla. Jaké jsou šance, že návrh projde? Není to vůbec jisté, podle průzkumů legalizaci podporuje 47 procent voličů.

Autor je členem redakce nového zpravodajského webu Info.cz