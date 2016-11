Nejstarší a nejbohatší. 5 "nej" nového amerického prezidenta

1. Donald Trump bude nejstarším prezidentem Spojených států. V době nástupu do úřadu mu bude 70 let, zatímco předchozímu věkovému „rekordmanovi“ Ronaldovi Reaganovi bylo 69 let.

2. Trump bude prvním miliardářem v Bílém domě. Pokud tedy o svém majetku, který vyčísluje zhruba na čtyři miliardy dolarů, mluví pravdu. Podle mnoha kritiků má na účtu výrazně méně. Jmění dosavadního nejbohatšího prezidenta, George Washingtona, by dnes odpovídalo asi půl miliardě dolarů.

3. Bude prvním americkým prezidentem od Dwighta Eisenhowera (ve funkci v letech 1953 – 1961), který před nástupem do Bílého domu nezastával volený úřad.

4. Bude prvním šéfem Bílého domu, který se dvakrát rozvedl.

5. Trump také bude první americký prezident, který měl za manželku Češku. Se svou druhou ženou Ivanou Trumpovou rozenou Zelníčkovou má tři děti.

