Boj o Kongres. Bude vládu příštího prezidenta komplikovat?

Převahu v obou komorách mají v současnosti Republikáni. Rozložení sil se ale může po volbách zásadně změnit. Rozhoduje se o všech 435 členech Sněmovny reprezentantů a o 34 ze 100 senátorů.

Senát míří k demokratické většině

Server Huffington Post předpovídá právě výraznou obměnu Senátu. Těsnou většinu by podle jeho průzkumů mohli nově získat Demokraté. Připadnout by jim mohlo 51 křesel. Republikáni jich v tuto chvíli mají 54. Převahu si drží od roku 2014.

Noví demokratičtí senátoři by mohli přijít ze států Illinois, Wisconsin, Pensylvánie, New Hampshire a Indiana. V případě prohry Demokratů v Indianě by vznikl pat v podobě rozložení sil 50:50. Rozhodující hlas by pak měl viceprezident. Pokud se odhady Huffington Post potvrdí a volby vyhraje Hillary Clintonová, byl by to Tim Kaine.

Sněmovna reprezentantů zůstává pro Demokraty tvrdým oříškem

Ovládnout Sněmovnu reprezentantů je v tuto chvíli pro Demokraty výrazně náročnější, přesto podle některých průzkumů ne zcela nemožné. Republikáni mají v tuto chvíli v dolní komoře Kongresu jasnou převahu. Demokraté by tak museli dosáhnout drtivého vítězství, aby získali o potřebných 30 křesel víc, než mají teď.

Někteří republikánští politici, v čele s předsedou Sněmovny reprezentantů Paulem Ryanem, se tomuto obratu na poslední chvíli snažili zabránit. Otevřeně přestali podporovat Donalda Trumpa, vynechali účast na jeho turné Amerikou. Většina průzkumů teď předpovídá, že i díky tomu si Republikáni převahu ve Sněmovně reprezentantů udrží.

Tření mezi Obamou a Kongresem

Republikánská nadvláda v minulosti politiku prezidenta Baracka Obamy několikrát zkomplikovala. V září například Senát vůbec poprvé přehlasoval prezidentovo veto, když umožnil pozůstalým po obětech z 11. září žalovat vládu Saúdské Arábie, jejíž občané se na teroristických útocích podíleli.

