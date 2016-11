Odvoleno, a teď šup do práce! New York netrpělivě očekává výsledky

Evidentně není sám, ve volební místnosti na adrese 545 East 14th Street je v 6:15 plno, fronta, jako by tu dávali něco zadarmo. Lidé se snaží „odvolit“, než jim začne běžný denní program, volno ze zaměstnání dnes nemá nikdo.

Jsou tu elegantní staří, unavení mladí, matky s kočárky, který svým dětem v běhu říkají „Jéžiš, zase to nestihneme“, nenamalované ženy, které se nechtějí fotit, protože vyšly skoro jen v pyžamu, i neoholení muži.

Stojí tu taky dvaadvacetiletá Emily Sundbergová, co tu fotí lidi, co už odvolili, pro svůj projekt. Až jich bude mít 100, půjde zas pryč. Neptá se voličů na jména ani na to, koho volili, chce jen zdokumentovat jejich tváře. „Jsou to přece strašně důležité volby“ vysvětluje mi čerstvá absolventka komunikačních studií.

Podle posledních průzkumů je v nich lehce favorizovaná Hillary Clintonová. První odhady výsledků z jednotlivých států, kde jsou největšími otazníky už tradičně Nevada, Severní Karolína a Florida (i když ta je letos dost jasná), se tu však netrpělivě očekávají až po půlnoci středoevropského času. To je ještě spousta hodin, které většina Newyorčanů stráví v práci.

Ve 23:00 hodin místního času, tedy v pět ráno v České republice, by mělo být úplně jasno. A nejlepším místem, kde na to jasno čekat, je jakýkoli bar přímo u Times Square. Budeme s vámi.