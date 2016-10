Sexuální válka: Jak si ženy najednou po letech vzpomenou, že Trump jim lezl pod sukni

Kdyby Donald Trump nekandidoval na prezidenta, nedočkali bychom se zřejmě soft porna, které provází „sexuální válku“ v americké předvolební kampani. Zvláštní je, že bulvární metody a jazyk červené knihovny u toho převzala takzvaně seriózní média jako The Washington Post či The New York Times. A velmi podezřelé pak to, že ženy, které měl Trump sexuálně obtěžovat, se ozvaly teď, někdy až po třiceti letech. Na co čekaly?

Pokud některým z dnes stěžujících si dam vadilo Trumpovo chování, měly to dávno nahlásit na policii, mělo se vyšetřovat, v případě potvrzení důkazů trestat. Jenže nic takového se celá léta nedělo. Proč?

Vysvětlení mohou být různá. Ženy se mohly stydět a nechtěly proto s problémem veřejně vystoupit. Nebo jim to tolik nevadilo. Nebo neříkají pravdu. Všechny možnosti jsou otevřené. Podezřelé je ale především to, že sprška obvinění z obtěžování se objeví měsíc před volbami. Předtím pěti lety či před rokem to snad byl menší problém?

To není přece možné.

Podivná jsou i konkrétní vyjádření.

Například ctihodná paní Jessica Leedsová, které je dnes 74 let, mluví jazykem bulvárních médií, což žádnou důvěru nevzbuzuje. Cituji z jejich vyjádření pro The New York Times: „Byl jako chobotnice. Jeho ruce byly všude.“ Paní Leedsová letěla někdy v 80. letech první třídou stejně jako realitní magnát, který měl sedadlo hned vedle ní. Nikdy předtím se prý neviděli. Necelou hodinu po startu ale pro ni tehdy neznámý muž zvedl opěradlo a začal se jí dotýkat. „Sahal mi na prsa a snažil se mi vyhrnout sukni.“

Předpokládám, že palubní personál chodil kolem a snažil se tvářit, že chobotnici, která se sápala po nebohé zralé dámě, nevidí. V nejdražší první třídě v letadle. Sic!

„V té době nás učili, že je to naše chyba,“ vysvětlila své mlčení Jessica Leedsová. Pokud tomu tak bylo, tak proč to nehlásila někdy později? Vždyť ruka feministek řádí v Americe drahná léta. „Jeho chování je usazeno hluboko v jeho povaze,“ prohlásila paní Leedsová o muži, kterého podle vlastních slov nikdy neznala. Když jsou ale volby na krku, tak jeho povahu a duši zná.

Fantastická je i historka, jak se americký miliardář pokoušel políbit před 20 lety při oslavách Dne matek na Floridě paní Cathy Hellerovou. Ta byla tehdy na oslavě se svým manželem, dětmi, tchánem i tchyní. Ti si tehdy podle všeho ničeho nevšimli. To ale měli, protože výpověď paní Hellerové se může rovnou tisknout v dílku červené knihovny.

Když podala ruku Trumpovi, který vítal hosty (v tom případě musela být u toho její celá rodina, která ale nic nehlásila), „on ji strhl k sobě a sápal se jí po rtech“. Sápal! Žena prý couvla, přičemž téměř ztratila rovnováhu, a na poslední chvíli odvrátila hlavu. Miliardář ji tak nakonec políbil jen na koutek úst… Hrůza.

No a takhle bychom mohli pokračovat dál. Třeba je Donald Trump skutečně „prase“ a choval se k ženám nevhodně. Že se to ale objeví v tak koncentrované podobě a s tak zvláštními nuancemi právě teď, to je mimořádně podezřelé.

Čekám i na další pokračování – možná se objeví, koho chtěl Trump zabít. Paninko, vždyť mu to kouká z očí. Štáb Hillary Clintonové by na to měl myslet…