Srbský časopis otiskl falešný rozhovor s Trumpem, skočily na to i české Literární noviny

Redakce srbského týdeníku Nedeljnik na svém webu ve čtvrtek 13. října informovala, že Donald Trump se omluvil Srbům za někdejší americké bombardování a že tím chce získat v listopadových volbách hlasy Američanů srbského původu. Dokomentovala to obálkou svého časopisu, na kterou upozorňovala. Zprávu ihned převzala zejména média na Balkáně, protože by to byla skutečně „senzační informace“. Pokud by byla pravdivá.

O omluvě informovaly také české levicové Literární noviny (ty napsaly, že se jednalo o první Trumpův rozhovor pro východoevropské médium) a následně s odkazem na ně i Parlamentní listy. Ty druhé dokonce o hodinu později, než Literární noviny stihly v další zprávě alespoň trochu popsat spor o falešné interview.

Redakce Nedeljniku známému webu Politico sdělila, že o rozhovor s Trumpem se snažila více než rok. Přitom je známé, že s médii ve střední a východní Evropě, či na Balkáně, republikánský kandidát zatím nemluví, protože je nepovažuje za důležité. Časopisu měl nakonec zprostředkovat odpovědi srbský herec a producent Vladimir Rajčić, který žije v USA. Tvrdil, že má blízko k lidem z Trumpova štábu. 9. září tedy redakce poslala otázky a skutečně na 5 z nich dostala odpověď. Ne od Trumpa a jeho štábu, ale od Rajčiće. Jenže lidé kolem amerického republikána tvrdí, že na žádné otázky nikdo z nich nikdy neodpověděl a že interview je falešné.

Nedeljnik se chabě bránil tím, že byl přesvědčen o pravosti rozhovoru, což měl dokládat mail s odpověďmi, z kterého se ale vůbec nedalo vyčíst, kdo ho vyprodukoval. Časopis proto stáhnul ze svého webu zprávu o rozhovoru s Trumpem (na "vybílenou" stránku se můžete podívat v galerii) a připouští, že mohl být podveden Rajčićem. Dokonce naznačuje, že se mohlo jednat o jakousi podivnou hru, kdy si Trump neuvědomil, co svými slovy vyvolá. Kandidátův štáb ale považuje podobná tvrzení za naprostý nesmysl.

Web Politico pak připomíná, že Donald Trump již několikrát odvolal svá tvrzení, která se mu následně nehodila. Problém v tomto případě je, že žádný důkaz, třeba nahrávka, o vzniku interview pro Nedeljnik neexistuje. Tato zpráva si přesto na internetu a na sociálních sítí dál žije vlastním životem. Zda je pravdivá, či nikoli, některé lidi vůbec nezajímá.