Trump a Putin aneb Proč se Rusko těší na nového amerického prezidenta

Donald Trump by se měl v lednu ujmout úřadu prezidenta USA. Předpokládejme, že se tak stane a že známé konflikty, respektive chování a cíle jejich aktérů, se budou i nadále vyvíjet stejně jako dosud. Co se stane pak?

V průběhu kampaně Trump kdekoho urazil a mohutně žvanil o libovolném tématu, které se jevilo být dost iritující na to, aby na sebe strhl pozornost. Až se ujme úřadu, stane se nejmocnějším mužem světa a o pozornost nebude mít nouzi. Vzhledem k tomu, že po zvolení dost změnil rétoriku, můžeme snad předpokládat, že způsob výkonu prezidentského úřadu by nemusel být takovým rodeem, jak to během kampaně vypadalo.

Pokud Trump nebude chtít rezignovat na slogan „Make America Great Again“, pak se nemůže zcela otočit zády k zahraničně-politické dimenzi vládnutí a stáhnout se do izolace. Amerika bude velkou jen potud, pokud udrží své postavení ve světě. To se jí daří díky kombinaci fyzické moci a schopnosti vytvářet pravidla hry, která jsou výhodná jak pro ni, tak pro další aktéry.

EU, Jižní Korea, Japonsko, Austrálie, ale i Čína nebo Indie dokázaly najít své místo a prosperovat v systému, který USA navrhly, vytvořily a udržují. Američanům se nelíbí, že jejich hospodářská převaha slábne. Nejen Trump by to chtěl změnit. Je však sporné, zda toho lze docílit kombinací kupeckých počtů – musíte začít platit víc za svou bezpečnost – a dohod s regionálními mocnostmi, z nichž se nejvíce mluví o Rusku.