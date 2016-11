Blouznění rozmazlených liberálních elit vyvolalo revoluci. Další Trumpové se ještě objeví

Po Trumpově zvolení se šermuje jak v Evropě, tak za oceánem, silnými slovy a někteří Američané pořád podupávají v ulicích při protestech. Jako kdyby opět padla Berlínská zeď či letadla unesená islámskými teroristy narazila do newyorských mrakodrapů.

Je to ale jenom zdání, svět se Trumpovým zvolením tak nemění a nezmění, jen dlouhodobé blouznění rozmazlených liberálních elit narazilo do zdi. A bez airbagů.

Demokracie jen pro někoho?

V důsledku toho většina západních médií a intelektuální elity nejsou schopny přijmout porážky ani při jednoznačně demokratickém hlasování, jakými byly referendum ve Velké Británii a americké prezidentské volby. Tím údajná liberální část veřejnosti upadá sama do extremismu.

Vyčítat populistickým stranám a vůdcům, že nerespektují základy demokracie a mezitím je také nerespektovat, ukazuje na obrovský problém, do kterého se Západ žene. Jeden radikál přebíjí druhého, na realistickou politiku nezbývá čas a prostor.

Přitom pohrdání pravdou bylo předtím institucionalizováno spíše Vladimirem Putinem, než liberální částí západní společnosti (nebo kdysi liberální?).

Například jeden z nejvýznamnějších a nejznámějších disidentů střední Evropy v dobách komunismu, břitký Adam Michnik, dnes šéfredaktor vlivného polského deníku Gazeta Wyborcza, kdysi odvážně bojoval za svobodu. Jenže teď upírá svobodu jiným. Při říjnové návštěvě Prahy z něj tryskala slova, za která by se nemusel stydět ani vůdce zcela antisystémové strany. Michnik řekl: „Ve Spojených státech hrozí, že se prezidentem stane Donald Trump - gangster, blázen, šašek a velmi nebezpečná osobnost pro celý svět. Pokud se stane prezidentem, Spojené státy to přežijí, ale může se stát, že my to nepřežijeme. Je to velká hrozba.“ Šašek někdy ano, ale blázen a gangster Trump není. Michnik volí slova, která štěpí společnost a šíří apokalyptické vize. Je to nezodpovědné.

Údajně liberální elity tvrdí, že lidé jako Trump, Zeman, Farage, Orbán či Hofer, jsou protidemokratičtí. Ovšem samotní „liberálové“ požadují nastolení nedemokratického pořádku, když odmítají názory jiných.

Bohužel tvrzení o jedné neomylné pravdě jsme tu už měli a nikdy v historii to nedopadlo dobře. To by zejména Češi, s jejich zkušenostmi s komunismem i nacismem, mohli dobře vědět.

Svoboda nepatří jenom někomu. Nositelem svobody není Evropská unie, ani zmíněný Adam Michnik. Jen člověk naivní a hloupý se řídí pouze tím, že poslouchá vyjádření jednoho člověka a jednoho proudu, že si není schopen dávat věci do souvislostí a kontextu. Využíváno a zneužíváno je to dnes ze všech stran.

Demokracie a svoboda jsou ale soubojem myšlenek a idejí. Někdy se u toho i lže a podvádí. Ale pořád se to na Západě (kam my patříme, na rozdíl od Ruska Číny a u těchto dvou zemí to nemyslím geograficky) děje v rámci určitých přijatelných mantinelů. Tak to bylo u Brexitu i v minulých dnech a týdnech ve Spojených státech.

Pokud to někdo nechce uznat, ať si protestuje, ať křičí, ale zcela odmítat svobodné rozhodnutí voličů, je úchylné a nebezpečné.

Každý dobrý terapeut vám řekne, že podmínkou úspěchu při léčení je určitá konzistence. Tu svět momentálně ztrácí. A není to jen kvůli Donaldu Trumpovi, ale i kvůli jeho odpůrcům.