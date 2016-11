Sedm dní do voleb a šance jsou vyrovnané, protože republikáni se vracejí „domů“

Trump ale ještě nemůže jásat. Průzkumy ostatních agentur zatím jeho vedení nepotvrdily, takže asi nejvíce uznávaný průměr průzkumů, který provádí server Real Clear Politics, dává Clintonové v tuto chvíli náskok 2,2 procenta. I tady ale platí, že se tato hodnota zhruba poslední týden setrvale snižuje.

Republicans coming home

Trump profituje zejména ze dvou voličských posunů. První je početně méně výrazný a stojí na faktu, že s blížícím se dnem D odpadají tradičně voliči od „třetích“ kandidátů malých stran. Kdysi dvojciferný libertarián a bývalý republikán Gary Johnson už spadl na pouhá tři procenta a část jeho voličů zamířila směrem k Trumpovi.

Důležitější pro Trumpa ovšem je, že se „domů“ začali vracet vzbouření republikáni, kteří překvapivého a netradičního nominanta své strany dosud nechtěli volit, ale se závěrečnou fází kampaně se v atmosféře vyhroceného stranického dvojboje vracejí pod stranický prapor. Tomu odpovídají i aktuální čísla z průzkumu, jenž zkoumal, jaké nadšení oba kandidáti vyvolávají u svých příznivců. Trump v tomto ohledu vede před Clintonovou o deset procentních bodů (53 % oproti 43 %). Pro srovnání: před čtyřmi lety ale Obama i republikán Romney v tomto období oba překonávali 60 % „nadšených“ příznivců.

Clintonová dle zmíněného průzkumu sice má v tuto chvíli ve volebních urnách více hlasů, protože mezi zhruba pětinou voličů, kteří již svůj hlas díky možnosti dřívějšího hlasování odevzdali, s převahou vede v poměru 54 % vůči 41 %. Kandidát republikánů proto musí přitáhnout všechny, již deklarují, že půjdou volit až ve volební den 8. listopadu. Mezi nimi totiž jasně dominuje zase on (50 % ku 39 %). Z dat známých ohledně dřívějšího hlasování se navíc vyvozuje, že v řadě států Clintonová zatím zaostává za původními očekáváními, a to hlavně proto, že k urnám nechodí tolik černošských voličů, kolik by demokraté potřebovali.

Nestraníci volí Trumpa

Pro nezasvěcené pozorovatele může znít překvapivě i závěr průzkumu, jenž dává Trumpovi náskok mezi voliči, kteří se neidentifikují ani s jednou z velkých stran. To odporuje častému tvrzení některých analytiků a médií, že republikánský kandidát patří na okraj politického spektra, a naopak dává Trumpovi šanci potvrdit, že má schopnost k volbám přivést nové voliče, již republikány tradičně nevolí. Mezi čistými nezávislými, kteří ani netíhnou více doprava či doleva a jichž je mezi všemi voliči přibližně desetina, totiž vede o drtivých 25 %. Tím překonává většinu dosavadních republikánských prezidentských kandidátů.

Hillary vede na mapě

Naopak pro Clintonovou zůstává nadějí její postavení na volební mapě, protože jí stále odhady dávají šanci vyhrát potřebný počet volitelů. Přes znovuotevření její aféry s e-maily totiž zatím vede v potřebném počtu bitevních států, které jsou potřeba pro zisk většiny volitelů. Otevřenou otázkou však zůstává, jak zapůsobí další předvolební bomba, kdy FBI ráno zveřejnila materiály k vyšetřování sporné milosti, již Bill Clinton jako prezident kontroverzně udělil jednomu ze sponzorů demokratických kampaní.