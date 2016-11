První dáma nebo první gentleman. Kdo jsou partneři kandidátů na úřad prezidenta?

První rodina

Mimochodem s výsledkem voleb souvisí i skutečnost, zda budou mít Spojené státy od ledna příštího roku, kdy proběhne inaugurace nové hlavy státu, v čele země po boku držitele nejvyšší funkce první dámu nebo prvního gentlemana. V USA je totiž role manželky prezidenta tradičně upravena a první dáma má například vlastní oddělení v rámci úřednického aparátu prezidentské kanceláře, který ji je k dispozici, stejně jako jedno z křídel Bílého domu.

O historických prvních dámách se dnes mluví již od manželky prvního amerického prezidenta George Washingtona – Marthy, přestože se tento termín ujal až v druhé polovině 19 století. Historicky byl spojen s faktem, že manželka prezidenta hrála roli hostitelky v Bílém domě. V drtivé většině případů zastávaly roli první dámy právě manželky prezidentů. Najdou se ale i výjimky, kdy prezidenti byli vdovci nebo jako 15. prezident James Buchanan nikdy neuzavřeli sňatek. V takovém případě „zaskakovali“ dcery nebo v případě zmíněného Buchanana jeho neteř a zároveň schovanka.

Dva prezidenti v jednom Bílém domě

V případě, že demokratka Hillary Clintonová udrží těsný náskok na Donalda Trumpa, bude se řešit zatím nevídaná situace, v níž bude bývalá první dáma prezidentkou a bývalý prezident Bill Clinton by měl hrát její bývalou roli po boku hlavy státu. Za mořem se už řeší pro takovou situaci i vhodná terminologie. Většinou se počítá s termínem „First Gentleman“ – tedy první gentleman, což je odvozeno od pojmenování, které používají manželé guvernérek některých států americké Unie. Najdou se ale i označení „první choť“ – first spouse nebo first consort.

První dcera

Existuje ovšem také teoretická možnost, že bývalý prezident Bill Clinton prvním gentlemanem nebude. Roli první dámy během jeho prezidentování totiž také celou dobu nehrála jeho manželka Hillary. Nebylo to spojeno s prezidentovými mimomanželskými aférami, ale naopak s politickými ambicemi první dámy. Ta přestala být první dámou, když kandidovala ještě v době vlády svého manžela na senátorku. Po dobu kampaně ji v roli první dámy nahradila její dcera Chlelsea, která by logicky tuto funkci mohla hrát znovu, i když se s tím příliš nepočítá.

Dáma s přízvukem

Pokud ve volbách uspěje Donald Trump, čeká nás v Bílém domě klasická první dáma. I když i tady jsou určitá ale. Třetí Trumpova manželka Melania může být jako Slovinka první z prvních dam, která se narodila v komunistické zemi (Jugoslávii) a teprve druhá cizinka v roli hostitelky v Bílém domě po anglické manželce Johna Quicyho Adamse v první čtvrtině 19. století. Už se dost napsala o tom, že by byla asi také první manželkou možného prezidenta jejíž neoblečené snímky byly uveřejněny v médiích.

Melania sice ovládá hned pět jazyků, ale, když nedávno v médiích žehlila manželovi nepěkné výroky o ženách, jedna televizní stanice její angličtinu se silným slovanským přízvukem, raději doprovodila anglickými titulky. Byla to spíše zlomyslnost, ale i tak přitáhla pozornost. Nedá se také přehlédnout, že v kampani hraje roli první dámy pro Donalda Trumpa více než jeho třetí žena dcera Ivanka, které v žilách po matce Ivaně koluje česká krev. I kritici Trumpa uznávají, že Ivanka má nadání pro politiku a zřejmě by zvládla i sama kandidovat na prezidentku.

Zda budou mít Spojené státy první dámu nebo prvního gentlemana se rozhodne již vlastně za týden.