100 prvních dnů s Donaldem. Jak budou vypadat Spojené státy v případě Trumpova vítězství

Republikán a faktický vítěz občanské války v tehdejším proslovu mluvil o potřebě zahojit staré rány a překonat příkopy vzniklé válkou. Na tento moment projevu asi vůbec nejslavnějšího republikána všech dob se včera odvolával i Donald Trump, když mluvil o tom, že doufá, že po letošních volbách se podaří překlenout dnešní rozpory v americké společnosti.

Ne migraci a volnému obchodu

Cílem Trumpovy gettysburské řeči ovšem bylo zejména představit, co se chystá newyorský podnikatel podniknout během prvních sto dnů v úřadě, pokud mu Američané nakonec přece jenom dají přednost před Hillary Clintonovou. Trump si opět neodpustil vyřizování účtů s odpůrci a prvních 13 minut se věnoval zejména odmítnutí obvinění ze sexuálního obtěžování žen. Všechna označil za vymyšlená, politicky motivovaná a vycházející účelově od demokratů.

Až pak se dostal k vlastním prioritám. Kromě již známých opatření v podobě radikální imigrační reformy či kroků směřujících k tomu, aby z USA nemizela do zahraničí pracovní místa, se tentokrát Trump zaměřil také na iniciativu, aby byla změněna americká ústava způsobem, který by zavedl limity pro volbu členů Kongresu. Američtí poslanci či senátoři by tak podle Trumpova názoru měli zasedat maximálně šest let ve Sněmovně reprezentantů a maximálně 12 let v Senátu.

Nechyběla samozřejmě ani obligátní témata, jako ukončení migrace do USA z oblastí náchylných k terorismu nebo nová jednání o dohodě NAFTA. Ta je pro mnoho Američanů symbolem údajně nevýhodných dohod o volném obchodu, které mají poškozovat americký pracovní trh. Trump chce Mexiko a Kanadu přesvědčit o nutnosti změny pravidel této dohody a totéž chce udělat i u dalších smluv o volném obchodě.

Kandidát Republikánské strany očividně ještě neskládá zbraně a novou krev do žil mu jistě nalil i poslední velký průzkum volebních preferencí, podle něhož snížil náskok Clintonové z téměř osmi procent na čtyři. Navíc se objevily i dvě předvolební ankety méně významných agentur, podle nichž Trump dokonce těsně vede.

Sebejistí demokraté

Zatímco tábor republikánského prezidenta stále mobilizuje voliče, u demokratů už panuje silné přesvědčení o hladké výhře. Clintonová například rozhodla poslat milión dolarů na závěrečnou kampaň ve státech Indiana a Missouri. Je jí samozřejmě jasné, že v těchto tradičně republikánských státech nedokáže Trumpa porazit, ale doufá, že může pomoci, aby zde demokraté vyhráli souboj o celoamerické senátory a guvernéry států. Člověka samozřejmě napadne, jestli to není trochu brzo, protože do voleb stále ještě zbývá 16 dnů.