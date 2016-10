Poslední debata v USA: Trump se zlepšil, Clintonová působila jako Bohuslav Sobotka

Donald Trump byl v noci v Las Vegas v poslední televizní debatě před prezidentskými volbami v USA daleko adresnější než Hillary Clintonová. Zda mu ale jeho zlepšený výkon pomůže k vítězství, je velká otázka. Pokud bychom to srovnali s námi, Trump připomínal Andreje Babiše a Clintonová Bohuslava Sobotku.

Celou debatu ale ihned po jejím skončení, zastřela jedna jediná Trumpova věta – na jasný dotaz, zda bude akceptovat výsledek voleb, ať už bude jakýkoli, odpověděl, že to se jen uvidí. Byla to chyba, protože v tomto případě se v demokratické zemi nedá odpovědět jinak, než že výsledek přijmete, i když prohrajete.

Pro amerického miliardáře dvojnásobná škoda, protože diskuse ho přes všechna očekávání nedevastovala, pokud jde o jeho údajné sexuální obtěžování žen a Clintonová se tak úporně snažila mluvit o něčem jiném, než na co byla dotazována, až to bylo trapné.

Překvapením bylo, že Trump byl tentokráte adresnější než Clintonová, šel daleko více ke kořenům věci. Jeho zpochybnění váhavé a pro svět nešťastné americké politiky na Blízkém východě, která vedla k zvýšené migraci a větší aktivitě teroristů, bylo trefné a pravdivé. Bývalá ministryně zahraničí, která často pouze obhajuje politiku Baracka Obamy, místo aby přednesla vlastní návrhy, hovořila ve frázích, které známe a ve kterých se současná americká vláda i prezident nesmyslně vyžívají.

Pokud jde o zahraniční politiku, nebude pro svět, ani pro Českou republiku lepší, když bude prezidentkou Hillary Clintonová. Trumpův tlak na to, aby se členské země NATO vzpamatovaly a dávaly víc na obranu, je totiž zcela správný. Stejně jako jeho tvrzení, že Západ hloupě a chybně přenechal iniciativu na Blízkém východě Rusku a Íránu. Jenže podle toho se zřejmě Američané rozhodovat nebudou.

Clintonová zvolila taktiku, že daleko méně hovořila o podrobnostech svého programu, vše neustále otáčela ke slibům, nebo k tomu, co dělá Trump špatně. Jistě, to bylo umné a propagandisticky dobře vymyšlené, ale neodbytný pocit, že do Bílého domu se sune další představitel zaběhlého establishmentu, od kterého nemůžeme čekat žádný novátorský přístup, byl v průběhu debaty silnější a silnější.

Donald Trump byl otevřenější a podle toho co říká, by dal Americe nové impulzy, které prefabrikovaná a téměř zcela odosobněná Clintonová nabídnout nemůže. Navíc plány Trumpa na snížení daní, omezení nejrůznějších dávek, nezvyšování dluhu (i když ve skutečnosti by se i za něj podle propočtů zvýšil) a důslednější řešení migrace, zní rozumněji.

Tentokráte Trump rozhodně v debatě neprohrál, i když nejrůznější hlasování v médiích vždy vyzní proti němu. On si na to stěžuje, ale za to si může částečně sám, protože pronesl v kampani i mnoho nesmyslů, které odvedly pozornost od důležitějších věcí.

I po poslední debatě je jasné, že kampaň bude do 8. listopadu, dne voleb (někteří Američanů už ale mezitím využili šanci a odhlasovali dopředu), ještě hodně tvrdá. Kandidáti si dokonce včera na konci diskuse v Las Vegas ani nepodali ruce.

Noční debata ale na výsledku stěží něco změní a ovlivní. Amerika zřejmě opět zvolí Baracka Obamu. Ne, to není překlep a omyl. Obamovská politika bude pokračovat, jen ji bude provádět kostýmková dáma jménem Hillary Clintonová.