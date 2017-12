Václav Klaus ml.: Teď nikam kandidovat nebudu

Neuspěl jste ve volbách vedení pražské ODS. Budete dále usilovat o stranické funkce, třeba v celostátním vedení ODS?

Myslím, že smyslem činnosti politických stran je generovat do vyšších funkcí lidi, kteří se nebojí voličů, jejichž názory veřejnost zná a kteří ve volbách dosahují úspěchu. Proto jsem se nikam nehrnul, dokud jsem neprošel volbami. Teď jsem chtěl promítnout voličskou přízeň do stranické struktury. Pražská ODS o to neměla zájem (resp. 55 % pražské ODS). Do žádné celostátní funkce teď kandidovat nebudu – jsem demokrat a lidi mají jít ve straně od místních sdružení nahoru. Celostátní kandidatury bez podpory vlastního regionu neuznávám.

Tvrdíte, že smyslem politiky je něco prosazovat. Cítíte ve sněmovně napříč stranami třeba vůli po zrušení inkluze, což je vaše velké téma? Podpořil byste v některých případech vládu?

Ano, sněmovna i školský výbor mají úplně jiné složení v tomto směru. Plošnou inkluzi budu rušit s kýmkoli, s jakoukoli parlamentní většinou.

Máte nějaký názor na spekulace o jmenném složení menšinové vlády, kterou Andrej Babiš přinesl na Hrad? Třeba ministryně financí Schilerová se zdá jako dobrý vtip.

Já čtu jenom Blesk a tam zatím o vládě nic nepsali.

O Okamurově straně SPD tvrdíte, že je demokratická. Co komunistická strana, která je v současnosti také součástí koalice, která ovládá sněmovnu – ANO + KSČM + SPD.

Podle mě volby byly demokratické, žádná ze stran neútočila na ústavní pořádek ani základní principy demokracie. Respektuji všech 200 zvolených poslanců, ať se mi program jejich stran líbí nebo nelíbí.

Zemřel otec české kupónové privatizace Tomáš Ježek. Jak na něj vzpomínáte?

Když jsem byl kluk, často k nám chodili. Rodinní přátelé. Měl láskyplný vztah se svou ženou, což je dar. Jeho politické působení moc šťastné nebylo – myslím, že se na ten stres spojený s politikou nehodil a špatně ho zvládal.