Václav Klaus ml. o Topolánkovi: Zavřené oči nebudou stačit

1. Část pravicových voličů má konečně koho volit – o Hrad se uchází Mirek Topolánek. Vy jej však považujete za ideového hrobaře ODS. Můžete při prezidentské volbě zavřít oči a hodit mu hlas?

Topolánek nemá s pravicovostí moc společného. Byť ho bude jistě volit část voličů ODS. Je to kandidát party „Kalousek a spol.“. Prosadil silou Lisabonskou smlouvu (posílení pravomocí EU nad národními státy), zavedl solární byznys, přivedl ODS na cestu od 30 procent k sedmi procentům - Nečas již jen tančil na tomto hrobě. Svou kandidaturu zahájil útoky na mě (aby si naklonil „Pravdu a lásku“ a její média), mění názory (přečtěte si jeho text dva dny před volbami a dva dny po nich), zcela jak se mu to hodí. Z lidského hlediska si kopl do Zemana kvůli chatrnému zdraví a do mě kvůli rozvodu. Zavřené oči fakt nebudou stačit.

2. Kolem registrace kandidátů na prezidenta vypukl právní chaos, neví se, jestli senátoři a poslanci „to“ mohou podepsat více kandidátům. O čem to svědčí?

Tyhle tahanice jsou mi protivné. Protivných je mi i většina kandidátů, ale nikdy bych nesouhlasil s tím, aby byli nějakými podobnými triky vyřazeni z voleb.

3. Andrej Babiš pracuje na sestavení menšinové vlády. Dá se to stále považovat za mlhu, která až se zvedne, spatříme většinovou vládu ANO třeba s komunisty a Okamurovci, případně lidovci a sociálními demokraty?

Už jsem na to odpovídal. Většina stran má ambici vládnout. Jen chtějí, či z vnitrostranických důvodů potřebují, trochu odložit zveřejnění této své ambice.

4. Jakýsi brněnský komunální politik tvrdí, že prezident umírá na rakovinu. Je správné jej žalovat?

Myslím, že trapnost podobných osobních výpadů vůči starým lidem je dostatečným trestem a žalobou se těžko něčeho lepšího dosáhne.

5. V Německu Ústavní soud doporučuje uzákonit existenci třetího pohlaví. Není to málo?

Přesně tak. Jak k tomu přijde čtvrté pohlaví a páté a šesté? To je od německého Ústavního soudu fakt hnusné.