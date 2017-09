Václav Klaus ml.: Kdy začnou omezovat sex?

V pravidelné páteční rubrice se tentokrát Václav Klaus ml. vymezuje proti dobrodějům, kteří chtějí vymýtit kouření a alkohol, nesouhlasí se zavíráním obchodů o státních svátcích a ani by nepodpořil snížení starobních důchodů bývalým příslušníkům komunistických bezpečnostních složek.

1) Zmocněnec vlády pro drogy Vobořil chce bojovat proti alkoholu jeho prudkým zdražením. Opravdu jsme tak opilý národ, že si musíme platit Vobořila?

Alkohol je již zatížen obrovskými daněmi. Nevím, proč by měl být ještě dražší. Tihle dobrodějové již brzy vymýtí kouření, pak alkohol, pak se asi pustí do omezování sexu nebo nevím. Pošahaní jsou na to bezpochyby dost.

2) Zástupci TOP 09, STAN, lidovců, zelených, pirátů i sociální demokracie se chtějí v Praze symbolicky vyfotit pod obří vlajkou EU. Kde je ODS?

Ano, všechny tyhle strany jsou jedna jak druhá. Všechny hlasují v Evropském parlamentu pro sankce proti České republice, že nechce kvóty (Piráti a Zelení tam tedy nejsou, ale hlasovali by taky.) Volte trochu něco jiného.

3) Včera byl státní svátek - ctili jsme patrona české země svatého Václava. Je správné, že obchody nad 200 metrů čtverečních nesměly kvůli tomu otevřít?

ODS byla proti tomuto zákonu. Je to věcí obchodů, zda chtějí mít otevřeno nebo ne.

4) Polská vláda chce snížit důchody bývalých příslušníků komunistických bezpečnostních složek na polský důchodový průměr. Zavedl byste to obdobně i u nás?

Ne. Starobní důchod je podpora starým lidem. Rozlišovat mezi nimi podle politického klíče je taková "bolševická" myšlenka.

5) Kardinál Duka soudí, že volby pomohou prosadit umlčovanou většinu. Existuje něco takového?

To ukážou volby. Doufám, že ano.