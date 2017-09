Václav Klaus ml.: Vzdát se koruny a přijmout euro? Skončíme jako protektorát

Předseda Evropské komise Juncker chce zavést euro ve všech zemích unie. Co se může stát, když budeme trvat na své koruně?

Jsme ještě tedy vůbec suverénní stát? O čem si smíme sami rozhodnout? O ničem? Vlastní měna je důležitou součástí samostatnosti a suverenity. Nesmíme se jí vzdát, jinak skončíme jako protektorát.

Německo navrhuje, aby se srovnaly dávky pro uprchlíky v celé Evropě na německou úroveň. Nevyplatilo by se českým důchodcům na chvíli utéct na Blízký východ a pak se vrátit domů jako uprchlíci?

Myslím, že o tomhle nejde vtipkovat. Fakt, že nejsme schopni přidat učitelům, důchodcům, že máme obrovské sociální problémy v řadě oblastí s naší vlastní menšinou... a nějací darebáci nám ještě budou cpát, že se máme starat o milióny cizích občanů, je prostě neuvěřitelný. Zhroucení naší kultury, jež by s tím šlo ruku v ruce, je pak ještě větší tragédie.

Vláda zvýšila platy učitelům a státním zaměstnancům, ale peníze nemá. Neměla ušetřit ve státní správě třeba tím, že propustí armádu lidí, kteří nás šikanují nesmysly?

Vláda dává desítky miliard na pobídky cizím obrovským firmám. Čím dál více státního rozpočtu je využito nehospodárně. Klesá počet lidí, co to platí (ti, co pracují). Například ve školském rozpočtu není málo peněz (160 mld.), jen nekončí u dobrých učitelů. To se musí změnit.

Studentský výbor berlínské vysoké školy Alice Salomon Hochschule chce nechat odstranit z jejich budovy báseň Eugena Gomringera, která je prý příliš patriarchální a připomíná sexuální obtěžování. Kdy toto feministické šílenství dorazí k nám?

Už u nás je. Jen zatím není tak silné. Je to nový marxismus — tentokrát nemíří na výrobní vztahy, ale na sociální, osobní záležitosti. Je to však stejně nebezpečná ideologie. Ocituji sto let starý text G. K. Chestertona: „Tahle ideologie nechápe potřebu rozmanitosti, chce mít vše stejné, nevidí, jak se na sebe v zrcadle dívají muž a jak žena. Nechápe odlišný svět dětí, lásku k národu, náklonnost k místu, historii a ráz lidské krajiny – čest a půvab vlasti, všechno, za co ještě stojí žít. Ať už vědomě, nebo ne, je naštěstí taková negace odmítána milióny obyčejných lidí. Těch lidí, kteří rozmanitost světa vytvářejí svou prací, kteří milují ženu, protože je nemužská, a muže, protože je neženský, svůj dům a kostel, protože jsou nádherně odlišné, pole a zahrady, protože jsou osobní, a vlajky, protože jsou svaté. Tady nejde o lidstvo, ale o lidi. Jde o ctnosti lidské existence. Jde o lidský domov. Hrozí nám, zvláště v Evropě, oligarchie pedantů, kteří chtějí ve jménu unie a sjednocování života všechno srovnat. A protože logika a jasné myšlení upadají, obávám se, že miliónům lidí nezbude nic jiného, než aby se řídili svým instinktem. Otázka je, zda se nedají zastrašit. Jde totiž o spor mezi agilním intelektem a ustrnulým davem.“

Česká novinářka se nechala na půl roku zaměstnat v zaměstnáních za nízké mzdy a natočila o tom reportáž, jak je to hrozné. Soucítíte s ní?

Proč? Dělala svou novinářskou práci, patrně za slušnou mzdu.