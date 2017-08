Václav Klaus ml.: Odkup vepřína v Letech? Nemám rád gesta po 75 letech

Ministr spravedlnosti Pelikán se pustil do obhajoby svého šéfa Andreje Babiše a tvrdí, že pokud ho Poslanecká sněmovna nyní vydá, po volbách bude mít imunitu znovu. Je správné, když ministr spravedlnosti takto komentuje aktuální trestní kauzu politika, notabene svého předsedy?

Budu se snažit, aby pan Pelikán nebyl ministrem v příští vládě. Nikoli kvůli tomuto komentování. Spíš kvůli jeho postoji k „uprchlické invazi“ a vůbec vedení resortu.

Souhlasíte s hercem Janem Hrušínským, že pokud by Československo bylo v srpnu 1968 členem Evropské unie, byl by to pro nás jen jeden z hezkých letních dnů?

Pokud bychom byli v EU v roce 1633, nemusel by Komenský do exilu. To je asi tak stejná úvaha.

Vláda odsouhlasila odkup vepřína v Letech, na jehož místě stál v době německé okupace romský pracovní tábor. Souhlasíte?

Nemám rád gesta 75 let zpětně. Když tak to měla odkoupit ta rodina, která vznik pracovního tábora po protektorátní vládě požadovala pro své účely. Nikoli daňoví poplatníci.

Premiér Sobotka se v Rakousku sešel s francouzským prezidentem Macronem. Kdy očekáváte zvýšení mezd českých zaměstnanců francouzských firem?

Každým okamžikem. Vy asi také, ne? :-)

ODS zveřejnila parodii na filmové týdeníky z padesátých let, v níž se kolektivizuje zemědělská půda do Agrofertu apod. Dají se ovšem dnešní lidi ještě děsit dávným komunismem?

Neviděl jsem to, tak to nebudu komentovat.