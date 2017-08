Václav Klaus ml.: Jakou mzdu komu platí Zaorálek?

Sledujete nepokoje ve Spojených státech, kdy levicoví demonstranti povalují a poplivávají sochy a symboly Konfederace?

Situace ve Spojených státech je mnohem vážnější, než si připouštíme. Pouliční teror.

Andrej Babiš zpochybňuje policisty, kteří vyšetřují údajné dotační podvody na Čapím hnízdě. Neměla by se vaše strana policistů zastat?

Předpokládám, že policisté se nedají zastrašit nějakými mediálními výstupy. Podobně jim asi nevlije energii do žil nějaké prohlášení opoziční strany. To by bylo oboje smutné.

ODS zveřejnila dvanáct podmínek pro svůj potenciální vstup do vlády. S kým ovšem vládnout, když všech dvanáct bodů je de facto popřením všeho, co až dosud prováděly vládní strany?

To je naprosto v pořádku. Já bych zrušil naprosto všechny zákony přijaté za této vlády. Strana má být principiální a hájit své voliče, ne dolézat za potenciálními koaličními stranami.

„Kdo nechce lidem platit slušnou mzdu, je darebák,“ prohlásil volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek a slíbil, že vláda zvýší minimální mzdu na 12 200 korun. Bude se lidem žít lépe?

Jakou mzdu kdy komu platil pan Zaorálek? Z peněz, co sám vydělal? Asi nikdy nikomu žádnou, že.

Policie v Novém Jičíně chce stíhat muže, který pěstoval šest rostlin konopí. Není to nesmyslná policejní zvůle?

O tomhle nic nevím. Policie stíhá porušení zákona, předpokládám. Soud jistě zhodnotí míru společenské nebezpečnosti.