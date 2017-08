Václav Klaus mladší: Prague Pride? Exhibice a zastrašování lidí s jiným názorem

Slovenský premiér Fico se s Bruselem dohodl, že Slovensko přijme uprchlíky. Je to zrada společného postupu zemí Visegrádské čtyřky?

Je to nebezpečná situace pro Českou republiku připomínající rok 1938. Tehdy nám taky z Německa, Rakouska a ze Slovenska nehrozilo nic dobrého — byli jsme obklopeni. Polsko si tradičně drží svou politiku, ale nemůže to vyvážit.

Mezi Starosty a nezávislé vstoupil miliardář Dědek, obnovenou ODA vede další miliardář, Sehnal, favoritem voleb je druhý nejbohatší Čech – Babiš. Je to náhoda, nebo trend?

Vypadá to jako kachna, kváká to jako kachna, chodí to jako kachna — tak to bude kachna. Chci říci: Vypadá to, že jde o trend.

V Opavě chce pokutovat městská policie muže za to, že si nezavřel okénko u auta a odešel. Není na čase zrušit obecní policii?

Za to nemůže pár policistů v jednom městě. To je rakovina celé společnosti — tisíce zákonů, předpisů. Dobrodějové rozhodují o vašem dobru za vás atd.

Předseda zelených Stropnický chce vykupovat od seniorů byty a přidělovat je mladým rodinám. Je to cesta?

Snažit se zestátnit penzistům byty je cesta k totalitě.

V Praze příští týden startuje týden „jinakosti“, Prague Pride. Je naše společnost vůči gayům, lesbám a transgender osobám opravdu tak netolerantní, že potřebují tento typ veřejných akcí?

Určitě již mnoho let ne. Je to jen exhibice a zastrašování lidí s jiným názorem.