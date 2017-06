Václav Klaus ml.: Lidovci jsou už dávno domluveni na vládě s Babišem | Reflex.cz

V tradiční páteční Pětce se tentokrát Václav Klaus mladší zaobírá mimo jiné nově platným zákazem kouření v restauracích a také věkovou hranicí pro odchod do důchodu.

1. Lidovci uzavřeli volební koalici s hnutím STAN. Přejete jim volební výsledek přes deset procent?

NE. Jsou dávno domluveni s Babišem na vládě. Proto organizovali společně revoluci strýce Bradyho na podzim, aby oslabili TOP 09 a převzali její městské voliče. O křesťanství a venkovu to již není.

2. Zaměstnanec prezidentské kanceláře havaroval v luxusním policejním BMW i8. Chápete tu nehodu? K čemu jsou policii taková auta?

BMW i8 je normální sporťák, který žádná policie nepotřebuje. Stát by měl, když už, nakupovat auta vyrobená v České republice.

3. Lidovecký europoslanec Zdechovský prohlásil na půdě Europarlamentu, že náš prezident je opilec, za kterého se stydíme. I kdyby to byla pravda, neměli bychom si špinavé prádlo prát spíše doma?

Zdechovský napáchal trochu dobra ohledně hájení biologických rodin a českých dětí odebraných Norskem. Jinak jsou lidovci nejeurohujerská strana v Europarlamentu, a to mají silnou konkurenci (ČSSD, TOP 09, ANO). Radši se jezdí klanět Sudeťákům než českým parašutistům. Pokračuje rozvrat státu a jeho svrchovanosti. Jinak prezident Zeman je bohužel stále více mimo realitu — ale to je jiná otázka.

4. Od středy se nesmí kouřit v hospodách a barech. Očekáváte u nás skokové snížení spotřeby cigaret a zlepšení národního zdraví?

Nechápu, proč stát určuje Frantovi v jeho vlastní hospodě, co tam povoluje a co ne. Za chvíli zakážou v hospodě zpívat (hluk), pít alkohol — opilci mohou obtěžovat rodiny s dětmi –, tučná jídla a tak dále. Ztratili jsme kus svobody (chlapi, co chodili na mariáš a na pivko a na cigárko), což říkám jako zapřisáhlý nekuřák.

5. Poslanci zmrazili posun věku odchodu do důchodu na 65 let. To naše vláda našla nějaké zázračné zdroje, kterými bude financovat budoucí důchodce?

Spíš už rezignovala na hledání řešení a doufá, že to bude řešit někdo jiný.