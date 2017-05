Václav Klaus ml.: Rada rodičům, kterým vadí propagace islámu ve školách. Občansky se braňte! | Reflex.cz

Výuka islámu v rámci dějepisu. Sedmáci a škola hrou v podání jejich vyučující. Všichni rodiče pro to pochopení neměli.

Václav Klaus mladší dnes ve své páteční Pětce kritizuje platby do fondů EU, rozpočtovou palitiku Andreje Babiše či přednášky o multikulturalismu na českých školách.

Vaše poslankyně Jana Černochová prosadila v Poslanecké sněmovně usnesení, jež vyzývá vládu, aby zastavila finanční podporu UNESCO. Co všechno by ještě ČR neměla platit?

To udělala dobře! Zastavit by se měly veškeré platby nadnárodním organizacím, které dělají aktivní politiku proti zájmům České republiky. Já bych například zastavil platby do fondů EU a posílal peníze (jako kdysi) rovnou českým školám, aby si nemusely poníženě žádat peníze na nesmyslné (už napůl rozkradené) „evropské projekty“.

Souhlasíte s názorem, že propuštění Kajínka je pouze populistické gesto Miloše Zemana?

Víceméně ano. Ale neznám ten spis ani nečtu zprávy o této věci.

Andrej Babiš předkládá deficitní rozpočet na příští rok ve výši 50 miliard. Přidáno mají dostat státní zaměstnanci, hasiči, důchodci, sociální pracovníci apod. Dá se takové voličské korupci nějak čelit?

Já jsem pro přidání důchodcům, když už stát utrácí za spoustu nesmyslů, pobídek cizím firmám i „projektům“. Tohle je ještě nejlepší výdaj — pro lidi, co celý život pracovali.

Na českých školách všech stupňů se množí přednášky o kráse multikulturalismu a mírumilovné podstatě islámu. Co byste poradil rodičům, kterým to vadí?

Občansky se bránit.

Donald Trump chce zapojit NATO do bojů s Islámským státem. Vyhrajeme?

Možná bylo lepší (z americké strany) je nejprve nevyzbrojovat a nepodporovat. Jinak jsem skeptický k bojům v podobě bombardování bez nasazení pozemních sil, a hlavně plánu — co pak v Sýrii dál.