Václav Klaus ml.: Babiš i Zeman si připíší velké ztráty | Reflex.cz

1. Lidé vyšli do ulic proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Považujete to za zlom a začátek politického konce obou mužů?

Proti Zemanovi vyšli někteří lidé do ulic už asi tak 200x za posledních dvacet let. Principem změn v demokracii je ovšem, že musíte někoho jiného podporovat a dát mu silný mandát — nikoli se dožadovat, aby někdo nekandidoval, nebo skandovat, že je darebák. Jinak myslím, že současné spojenectví obou mužů více ubralo Andreji Babišovi. Prezident pak ve vládní krizi zatím nepůsobí příliš důstojným dojmem a připíše také velké ztráty.

2. Jak komentujete pád ministryně školství Valachové kvůli dotacím do sportu?

Ministryně měla dávno odstoupit kvůli své nekompetentnosti, rozvratu hodnot českého školství, zostřené inkluzi, nárůstu byrokracie, pamlskovým vyhláškám a kariérním řádům... Že odstoupila kvůli kriminální kauze — to z toho vyšla dost mazaně a lacino. Učitelé s jejím dílem však budou bohužel muset žít dál.

3. Stát zavedl při zápisu dětí do škol povinnou „spádovost“, mnohé z nich se však do nich nemohou dostat, neboť v nich není dostatek místa. Jak je to možné?

Nechápu. To je přímo princip „spádovosti“, která tu platí desítky let, že vás na základku v místě bydliště musí přijmout, i kdyby měli koupit další lavici.

4. Když se podíváte na společnou fotografii manželky prezidenta Ivany Zemanové, co vás napadne?

Paní Zemanovou jsem poznal (coby ředitel školy) před mnoha lety jako mimořádně skromnou a slušně vystupující paní. Myslím, že z politického comebacku svého muže nemá dvakrát velkou radost a oficiality ji příliš netěší.

5. Francouzský prezident slíbil, že se bude více zabývat problematikou životního prostředí, a hned se oteplilo. Vidíte v tom souvislost?

Ne. V květnu se vždycky časem oteplí.