Václav Klaus ml.: To, co sledujete, není souboj Babiše se Sobotkou! | Reflex.cz

Vláda Bohuslava Sobotky podala demisi, pak ji zase odvolala... Jaký očekáváte další vývoj politické situace?

Nejprve upozornění: To, co sledujete, není souboj Sobotka vs. Babiš! To byla jejich SPOLEČNÁ vláda, co zaváděla regulace, inkluzi, přijímání migračních kvót, buzeraci živnostníků… Hlasovali spolu jako jeden muž, spolu s mazanými lidovci, a v ekoteroristických a eurohujerských věcech i s TOP 09. V tomto duchu se ponese i další vývoj.

Myslíte si, že s případným odchodem Babiše z vládní funkce se uvolní možnost do voleb vyšetřit jeho údajné dotační podvody?

V normální zemi by to nemělo mít žádný vliv. Jinak nejsem fanoušek odposlouchávání a kriminalizace politiky (včetně soupeřů), tak ty desítky kauz moc nesleduji. Být voličem ANO v Praze, kladl bych si spíš otázku: Co mi toto hnutí jako voliči přineslo? Odpověď: Neschopnou primátorku ANO — Krnáčovou; kolabující dopravní situaci; zmatek u parkovacích zón; „ekologické“ zastavení spousty projektů = poklesla výstavba nových bytů = dramaticky rostoucí ceny nájmů a nemovitostí v Praze.

Favorit francouzských prezidentských voleb Macron vyhrožuje, že krátce po svém zvolení zatočí s Polskem a Maďarskem. O čem to svědčí?

O konci demokracie v útvaru zvaném Evropská unie. Respektive jak Německo (Schulz, Merkelová), tak Francie již odhazují škrabošky a ukazují menším zemím, kde je jejich místo. Poslouchat.

Donald Trump završil prvních sto dnů ve funkci. Jak je hodnotíte?

Závěr kampaně měl lepší než prvních 100 dnů ve funkci.

Bývalý americký prezident Barack Obama inkasuje za hodinové přednášky kolem 400 tisíc dolarů. Nezávidí mu váš otec?

Za prvé to není otázka pro mne. Za druhé si táta určitě nemůže stěžovat na nedostatek lukrativních pozvánek všude možně po světě, takže na 99 % ne. Já osobně Obamu považuji (spolu s Carterem) za nejslabšího prezidenta USA za posledních 100 let.