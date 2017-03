Václav Klaus ml.: Představte si, že by na daních dlužil můj taťka...

Sociální demokraté si znovu zvolili do čela Bohuslava Sobotku a schválili větu, že nízké daně podlamují český rozpočet. Co je horší?

Snaha zvýšit daně (třeba i lékařům a ředitelům škol) je mnohem horší. Personální věci jsou jejich záležitost. Kdyby si zvolili charismatického vůdce schopného lidi oslovit, bylo by to pro všechny mnohem horší.

Antiislamista Wilders nevyhrál nizozemské volby, uspěli tamní zelení a „Evropané“. Jak hodnotíte nizozemskou volbu, jste zklamán?

Měl jsem tento týden mítinky v Chocni, Hořicích a Klatovech. A nizozemské volby takřka nesledoval. Pro nás jsou důležité volby v Německu, a především ty naše.

Turecký prezident Erdoğan vyhrožuje Evropě miliónem uprchlíků, protože nepouštíme jeho ministry agitovat před tureckou menšinu. Je třeba se bát Turecka?

Silné a agresívní Turecko znamená hrozbu. To není můj názor — to si jen pusťte evropské dějiny pár století dozadu.

Andrej Babiš utekl před projednáváním svých daňových podvodů v Poslanecké sněmovně. Považujete to za pohrdání Parlamentem?

Bezpochyby to není adorace Parlamentu. Zajímavá je spíš velmi chabá odezva médií na celou kauzu. Představte si třeba, kdyby náš taťka dlužil 50 000 na daních před pěti lety. To by neslezlo z obrazovky, vyjadřovali by se herci, bylo by 57 občanských petic...

Matematik profesor Hejný prohlásil v Reflexu, že na co dítě přijde samo, zapamatuje si. Souhlasíte?

To je patrně pravda, ale není to důkaz ve prospěch tzv. Hejného metody výuky matematiky.