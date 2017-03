Václav Klaus ml.: Program antibabiš sám o sobě prostě nestačí

Některé voliče ODS jste poněkud znejistěl vyjádřením, že pokud vaše strana získá ve volbách víc než patnáct procent, nemusí se bát vlády s Babišem. Jaký by taková vláda měla smysl? Opravdu s Babišem zrušíte EET?

Ale houby, to říkal spíš ten titulek, co jsem nedělal já. Snažil jsem se (bohužel kostrbatě) vyjádřit, že strany mají hájit nějaké hodnoty, program. Že ODS musí být silná, aby měla šanci zastavit EET a buzerace živnostníků, snížit a zjednodušit daně (a další). Pokud silná nebude, nelze to měnit za křesla. Že program nemůže být jen „Antibabiš“, že to je málo. Když si Kalousek s Babišem v Parlamentu nadávají, kdo je větší zloděj, co to přinese lidem? Nic.

Andrej Babiš na svém sjezdu deklaroval snahu o snížení počtu poslanců nebo zrušení Senátu. Souhlasil byste?

Již mockrát jsem v minulosti psal nebo řekl, že bych zrušil Senát a kraje. Kvůli tomu jsem také odmítl do Senátu kandidovat. Tak to kvůli panu Babišovi nebudu měnit. U poslanců nevím, spíš se utrácí více veřejných peněz jinde než kvůli padesáti poslancům.

Premiér Sobotka prožil turbulentní týden. Nejprve chtěl tvrdě zdanit coby boháče lidi s příjmy nad 40 tisíc korun, teď couvá a uvažuje o hranici 70 tisíc korun. Je v chování Sobotky nějaká ekonomická a politická logika?

Stejně jako nerad personifikuji politiku u Kalouska či Babiše, nebudu to dělat ani u předsedy vlády. Já bych zavedl stejnou sazbu pro všechny a daně snížil (mít tu moc).

Co si myslíte o setkání předsedy Zelených Matěje Stropnického s pražským velvyslancem neexistujícího státu Palestina Khaledem Alattrashem?

Každý ať se schází, s kým chce, a vysílá tím veřejnosti signál, jaký chce. Já uznávám pozici České republiky platnou od Jana Masaryka, že ČR je přítel Izraele.

Vláda navrhuje zavést otcovskou dovolenou. Budou otcové na otcovské dovolené také kojit?

Dokud se mužům při pláči dítěte nespustí laktace, tak to nepodporuju!!