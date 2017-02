Český stát a jeho úředníci by zasloužili důtku!

1. Evropská unie vyškolí české pedagogy, kteří budou v českých školách coby seniorní vyslanci Evropského parlamentu šířit osvětu o prospěšnosti hodnotách jednotné Evropy. Seniorní vyslanci navíc mají následně také vybrat z řad studentů vhodné adepty pro práci juniorních vyslanců.

Tohle si tak nějak pamatuji z mládí. Soudruzi to jen neměli možná tak dobře graficky vymakané a tak dobře placené. Dělala to soudružka učitelka, co byla „zanícená“. Vhodní adepti se mohli již na škole stát kandidáty KSČ, popřípadě psát spolužákům posudky.

2. Ministr spravedlnosti Pelikán chce nelegálním běžencům, zadrženým na našem území, nabídnout bezplatné právní služby.

Jaké právní služby zajistil český stát třeba českému humanitárnímu pracovníkovi zadrženému v Súdánu (dostal 20 let)? Jaké právní služby zajistil paní Michalákové v Norsku?

3.Ministr pro lidská práva Chvojka chtěl ukončit projekt HateFree, který měl vyvracet stereotypy o menšinách a uprchlících. Nyní ale zjistil, že projekt bude muset „v nějaké podobě“ pokračovat, protože bychom jinak museli vracet peníze do Norských fondů, z nichž byl částečně financován.

Cizí země, která sleduje zcela jiné vlastní zájmy, určuje českou politickou agendu. Utrácení peněz daňových poplatníků. Kdo je zlý a kdo je hodný. Že máme mít radši cizí, než vlastní a podobně. Inferno.

4. Prezident Zeman podepsal „protikuřácký zákon.“

Bohatí lidé a poslanci, kteří již deset let chodí do nekuřáckých hospod, aby si neponičili oblek – určují Jardovi na vesnici, jestli se v jeho hospodě (kam chodí chlapi na pivo a cigárko) má kouřit nebo ne. Tuto věc musí určit jen majitel restaurace. Je to jeho podnik, kam můžete jít nebo nejít.

5. „Chcete mít tarify mobilních telefonů jako v Polsku? Jeďte do Polska“, poradil českým zákazníkům náměstek ministra průmyslu Jana Mládka Lubomír Bokštefl. Ministr mu za to dal důtku.

Konečně otázka, na kterou jsem fakt expert, protože ředitelských a třídních důtek jsem rozdal za život požehnaně... V tomto případě bych dal důtku náměstkovi, ministrovi, premiérovi, gigantickým korporacím, kteří vyjednávají s vládami, a vůbec ekonomice, kde nevládne trh, ale úředníci.