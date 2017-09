Podle odhadů vyhrála volby v Německu Merkelová. Má ale méně hlasů, než se čekalo

Definitivní rozdělení mandátů:

CDU-CSU 246 (z toho 45 CSU)

SPD 153

AfD 94

FDP 80

Levice 69

Zelení 67

Rekordně velký Bundestag tedy bude mít 709 křesel a většinu bude tvořit 355 mandátů.

Tu by měla velká koalice CDU-CSU a SPD s 399 křesly nebo Jamajka z CDU-CSU, FDP a Zelených s 393 křesly. Většinu by ale neměla hypotetická varianta Jamajka bez CSU, protože by dala dohromady jen 348 mandátů.