Trezorové filmy, unikátní český skútr a vánoční atmosféra vás rozptýlí tento víkend

První republika pěti smysly

Netradiční adventní prohlídky vily Stiassni v Brně můžete zažít tuto sobotu devátého prosince od šesté večerní do devíti hodin. Prohlídky vás přenesou do období první republiky, kdy se šarm dam snoubil s elegancí mužů. Popijete sváteční punč, ochutnáte vánočku s marmeládou z mišpulí podle originálního receptu rodiny Stiassni a uvidíte speciální vánoční výzdobu ve stylu 30. let. Možná vás osloví i původní obyvatelé vily… Neváhejte a rezervujte si místo. Užít si advent netradičně stojí za to.

Papírové hrátky ve městě čarodějnic

Tato sobota může být i tvůrčí. V ruční papírně ve Velkých Losinách si totiž můžete vyrobit vlastní novoroční přání a zahrát s dětmi zábavné soutěže, případně ochutnat vánoční pochoutky. Vyzkoušejte svou zručnost při výrobě ručního papíru! Velkolosinská ruční papírna byla na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století.

Praha vytáhne filmy z trezoru

Raději Ucho, nebo Žert? Případně Intimní osvětlení? Pokud si neumíte vybrat mezi těmito kultovními snímky, vyrazte v sobotu na první ročník Festivalu trezorových filmů do pražského kina Aero. Představí čtyři snímky českých filmařů, které na dlouhá léta skončily schovány v trezoru v souvislosti s kritikou komunistického režimu. Těšte se tedy na Kunderův Žert, Intimní osvětlení z roku 19656, legendární Ucho zobrazující mrazivou atmosféru 50. let a festival uzavře ďábelsky nechutný pan Kopfrkingl coby správce krematoria a snovač velkolepých plánů ve filmu Spalovač mrtvol.

Vánoce ve skanzenu v Zubrnicích

Vánoce se blíží, a tak nemůžeme nemít alespoň jeden tip na tradiční lidové oslavy těchto svátků. Po celý víkend si můžete atmosféru Vánoc našich předků užít ve skanzenu v Zubrnicích. Poznáte adventní a vánoční zvyky typické pro přelom 19. a 20. století. Dáte si vánočku právě upečenou v kachlovém sporáku nebo raději pučálku? A co takhle vlastní výroby vánoční výzdoby - mikulášských čertíků, polazů, vrkočů, případně nápady na stromeček ozdobený jablíčky, oříšky a perníčkem? Děti se mohou vydat plnit úkoly na vánoční stezku a vyrobit si něco v dílně. Zahraje vám a zazpívá folklorní soubor Dykyta a ve dvě odpoledne zazpívá v kostele Maří Magdalény Pěvecký sbor Úštěk Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. V neděli zahraje Krušnohorská dudácká muzika a kapela Ventus.

Hausmanův unikátní skútr v Kopřivnici

Ojedinělý skútr české výroby z roku 1947 je nyní k vidění na výstavě Auto moto muzea v Kopřivnici. Nadčasový stroj byl představen před 70 lety na strojírenské výstavě v Praze, do sériové výroby se však nedostal, protože v 50. letech dostal přednost skútr Čezeta. Na návrhu karosérie skútru spolupracoval inženýr Jaroslav Hausman s karosářem Josefem Sodomkou. Vyroben byl pouze jediný kus. Stroj, o kterém se ve své době psalo ve Světě motorů, Motoristické současnosti i dalších časopisech, se ale nedostal do výroby, sešel z očí a dlouhá desetiletí zůstal skryt ve vlastnictví Hausmanových dědiců. Zachoval se však v původním stavu. Nově prošel rekonstrukcí - dostal nové sedlo a byl nově přelakován. Skútr Hausman váží 120 kilogramů a může vyvinout rychlost až 100 kilometrů v hodině. Unikátní je i jeho jednoválcový motor, který má obsah 170 krychlových centimetrů.

Slavnosti sladkého v Kutné Hoře

Zimní Cukrářské slavnosti aneb sladké Vánoce v Kutné Hoře vás čekají tuto sobotu. Při sladké vánoční procházce historickým centrem města ochutnáte sladké speciality místních cukrářů a na čtyřech menších vánočních trzích nakoupíte lokální výrobky. Správnou duchovní atmosféru dodají tóny varhan z chrámu svaté Barbory. A v některých restauracích najdete i speciální vánoční menu. Pro děti je připravena hra Ochutnávková stezka sněhuláka Ferdy s malým dárkem, případně se vyřádí na Hrádku v Českém muzeu stříbra, kde bude probíhat výstava Ladovské Vánoce - díla Aleny Ladové, vánoční výtvarná dílna, fotokoutek, zpívání koled, pohádka loutkového divadla a ve 14.00 přijede také Josef Lada ml. V Čokomuzeu bude připravena výstava Sladké Vánoce našich babiček s vánočními kolekcemi a obaly nejen z dílny Lidky.