Jak dobře se vyznáte v historii českého cestování? Udělejte si rychlý kvíz. Jen skuteční znalci zvládnou všechny otázky!

1. Který z českých cestovatelů-šlechticů skončil na popravišti, když předtím napsal první český cestovatelský bestseller nazvaný stručně: Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta a potom na horu Oreb, Sinai a svaté panny Kateřiny v pusté Arábii ležící?

a) Mikuláš Dačický z Heslova

b) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

c) Hadrián z Římsů

2. Který český rodák z Trutnova, jezuitský kněz a misionář vytvořil v 18. století první přesnou mapu Amazonky?

a) otec Richter

b) páter Vyklouz

c) Samuel Fritz

3. Která statečná žena doprovázela významného českého cestovatele po Africe?

a) Božena Němcová

b) Marie Anna Holubová

c) Růžena Holubová

4. Kterému cestovateli po Aljašce se říkalo Tvarohový Hanes?

a) Jan „Eskymo“ Welzl

b) Čech Karel Němec

c) Vojta Náprstek

5. Který český kaktusář pojal za ženu indiánskou dívku Čamakoko a založil dynastii českých indiánů?

a) Samuel Fritz

b) Enrique Stanko Vráz

c) Alberto Vojtěch Frič

6. Který velikán české literatury se stal průkopníkem automobilové turistiky u nás? Procestoval například Velkou Británii nebo přejel Alpy?

a) Adolf Branald

b) Alois Jirásek

c) Karel Čapek

7. Který milovník rychlých vozů projel Stalinův Sovětský svaz, Čínu a USA. Ke svému jménu připojoval smyšlený šlechtický přídomek de Dubé?

a) Břetislav Jan Procházka

b) Bronislav Jan Procházka

c) Bohumil Jan Procházka

8. Kolik statečných mužů absolvovalo v roce 1934 ve čtyřech vozech Škoda cestu z Prahy do Kalkaty v tehdejší britské Indii?

a) 7

b) 8

c) 10

9. Kdo se ještě před legendárním Zikmundem a Hanzelkou vydal do Afriky a vzal s sebou dokonce obě své manželky (postupně, nikoliv najednou)?

a) Alois Musil

b) Josef Škoda

c) František Alexandr Elstner

10. Který mořeplavec, dobrodruh a hudební skladatel složil legendární Niagaru?

a) Eduard English

b) Eduard Záviš

c) Eduard Ingriš

11. Která česká cestovatelská legenda letos v plné svěžesti oslavila 98 let? Říká, že ho ve formě udržují jeho kamarádi – kosa, motyka, lopata a hrábě.

a) Miroslav Stingl

b) Miloslav Zikmund

c) Miroslav Zikmund

12. Kterého českého cestovatele si za svého náčelníka zvolil severoamerický indiánský kmen Kikapú? Jeho životním krédem je: Nade všechny národy je lidství.

a) Miloslav Stingl

b) Miloslav Zikmund

c) Miroslav Zikmund

Správné odpovědi: 1b, 2c, 3c, 4a, 5c, 6c, 7a, 8a, 9c, 10c, 11c, 12a