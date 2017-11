Za čerty do Kanady a za tygry do Prahy

Tento víkend začne advent, a tak se pomalu nalaďte na Vánoce. Žádný stres, jen si zajeďte do skanzenu pokochat se tradičními zvyklostmi v autentické atmosféře nebo si pořádně zopakujte přípravu bramborového salátu. Pokud vás Vánoce skutečně děsí, doporučujeme akce Víno zblízka v Brně.

Radujme se, veselme se!

Představení obvyklých prací, zvyků, příprava tradičních jídel a stolování na jihomoravské vesnici v minulém století od adventu do svátku Tří králů – to vše se chystá tento víkend v Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Skanzen Strážnice. Uvidíte obchůzky Lucek, tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny s možností nazdobit si perníčky, vyrobit si figurky z těsta nebo dárky pro své blízké. Spolu s panem učitelem se budete moci naučit známé i méně známe koledy. Dospělí ocení možnost ochutnat mladá vína a zabíjačkové speciality.

Vánoční besídka, která pobaví i pomůže!

První adventní neděli 3. 12. vás Nadační fond Pečovatel zve na akci Mikulášský advent. Přijďte do restaurace Da Ezio v Praze 6, od dvou hodin do půl šesté je pro vás připraven bohatý program, který vás seznámí s aktivitami Nadačního fondu Pečovatel. Prostřednictvím webových stránek fondu můžete v průběhu roku kdykoli zaplatit péči či asistenta pro těžce nemocného či seniora, a to tolik hodin, kolik chcete nebo na kolik máte zrovna peněz. Vašich 130 Kč za hodinu péče může mnoha lidem zásadně pomoci!

V programu besídky vystoupí sedminásobný mistr světa ve freestyle footbegu Honza Weber (kope si skoro se vším včetně vajíček naměkko…), dog dancing aneb tanec sedminásobných šampionů ČR Lucie a border kolie jménem Angel, skvělý herec a v tento den moderátor Mirek Hrabě, megatombola, Mikuláš rozdá dětem dárky a i pro dospělé se něco najde. Zajít můžete i do vánočních dílen a vyrobit si třeba svícen, ozdobit skleničku nebo nazdobit perníčky. Prodávat se bude jmelí pro štěstí a také společnými silami připravíte dárečky klientům Pečovatele formou vzkazů. Přijďte si užít pohodové odpoledne, kterým zároveň pomůžete mnoha potřebným. Připraven je i ohňostroj!!!

www. pecovatel.cz

Víno zblízka na Špilberku

Na 150 vzorků výborných vín, 16 vinařství ze všech 4 vinařských podoblastí Moravy, k tomu možnost výhodně nakoupit vína přes aplikaci a také si prohlédnout 7 stálých expozic a 3 aktuální výstavy – to vše vám nabízí akce Víno z blízka na Špilberku. Nadace partnerství pořádá další festival z cyklu Víno z blízka spolu s Muzeem města Brna právě na Špilberku. Víno si tak budete moci vychutnat ve výjimečném historickém prostředí hradu. Královská kaple, hranolová věž nebo sál Ogilvy se rozvoní vínem a rozezní cinkáním sklenic. Přístupné vám budou i expozice a výstavy – v jedné vstupence se vám otevře celý hrad i celá vinařská oblast Morava. Při akci bude Špilberk pokryt wifi signálem, abyste mohli pohodlně vína vybírat i nakupovat přes mobilní aplikaci. Prohlédnout si budete moci aktuální výstavy Stavba jako Brno, Jeden kmen a Kouzelný svět počítačových her a stálé expozice Žalář národů, Od hradu k pevnosti, Brno na Špilberku, O nové Brno, Od renesance po modernu, Od moderny po současnost a Vulcanalia.

Hledání čertů v České Kanadě

Kde se v oblasti České Kanady konají ty nejlepší mikulášské akce? Zkuste navštívit některé z nich a uvidíte sami.

2. 12. Mikulášská jízda parním vlakem Jindřichohradeckých místních drah 2. 12. Pekelné odpoledne v zoo – Zoopark Na Hrádečku 2. 12. – 3. 12. Jindřichohradecké JINoHRÁtky 3. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Jindřichově Hradci 2. 12. Mikuláš pod parou – parní železnice Dačice 3. 12. Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromu ve Slavonicích 2. 12. Čertovská nadílka ve Spolkovém domě ve Slavonicích 2. 12. Pekelná kašna v Nové Bystřici 3. 12. Andělský zvonečkový průvod v Nové Bystřici 3. 12. Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu v Dačicích 3. 12. Janek Ledecký – Vánoční turné 2017 – Dačice 2. 12. Čertovské odpoledne v Kunžaku

5. 12. Čertovská nadílka ve Slavonicích

5. 12. Mikulášská jízda městem – Dačice

Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu

V sobotu 2. prosince se v Mratíně uskuteční jedenáctý ročník Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu Vitana Majonéza Cup 2017. V přípravě této tradiční české vánoční pochoutky změří síly dvě desítky týmů amatérských i profesionálních kuchařů z celé České republiky. Odborná porota, jejíž členkou bude také herečka Markéta Hrubešová, se zaměří zejména na chuť, vůni, originalitu a vzhled připravených pokrmů. Hlavní podmínkou soutěže je použití dvou zásadních ingrediencí – brambor a majonézy. Další suroviny obsažené v bramborovém salátu záleží již na fantazii soutěžících týmů. V loňském ročníku došlo například i na křepelčí vejce, avokádo nebo slaninu. Soutěž začíná v 10 hodin a letošní mistr ČR v přípravě bramborového salátu bude znám již ve 13 hodin. Součástí mistrovství jsou i ochutnávky pro veřejnost. Největšímu zájmu veřejnosti se zpravidla těší vítězný salát a recept na jeho přípravu. Součástí akce jsou i vepřové hody, loutkové divadlo a vystoupení staropražské kapely.

Křtiny tygřat pod vánočním stromečkem

Na první adventní neděli od 14 hodin proběhnou v Zoo Praha křtiny vzácných „koťat“ tygra malajského. Jména pro ně vybrali chovatelé v čele s Věrou Makovskou a jejich kmotrem se stane skupina Laura a její tygři. Od 17 hodin bude následovat rozsvěcení nového vánočního stromu Zoo Praha. Na programu je vystoupení skupiny Laura a její tygři v Divadélku Archa, pak křtiny tygřat na pódiu v Pavilonu šelem, lampionový průvod od Vzdělávacího centra ke stromečku, hudební vystoupení dětského souboru Osmikvítek, představení Ladova betlému v Dětské zoo, vánoční zdravice hostů a ředitele Zoo Praha a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.