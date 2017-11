Kolem světa, na temný sever nebo do útrob českých paneláků

Festival Kolem světa

Po celý tento víkend si můžete v Praze užít cestovatelský festival Kolem světa v Clarion Congress Hotelu Prague. Čeká vás 70 komentovaných projekcí, výstavy fotografií, přednášky a workshopy, setkání s cestovateli i zahraničními hosty. Dozvíte se nejen unikátní zážitky z cest, ale i důležité rady a zkušenosti cestovatelů, průvodců, fotografů… Nesmíte vynechat speciality z celého světa (ochutnávka z Vietnamu, Konga, Kyrgyzstánu, Polska, Pobřeží Slonoviny, Kavkazu, Arménie, Srí Lanky, Ugandy, Jižní Afriky, Indonésie nebo Indie) a těšit se můžete i na přehlídku dvaceti exotických tanců. Vyzkoušíte si i zdobení tradiční hennou, malování na obliče nebo pletení rasta copánků, malbu mandal či tradiční batiku. K Vánocům můžete nakoupit exotické dárky.

Mušketýři budou dobývat Plzeň

V sobotu pětadvacátého budou po 399 letech vojska generála Petra Ernesta Mansfelda opět dobývat Plzeň. Místní šermíři a jejich přátelé z celé republiky si tuto dějinnou událost připomenou přímo na místě, kde dělostřelci generála Mansfelda probořili hradby. Přijďte si připomenout dávnou historii do Křižíkových sadů, kde nebude chybět kromě šermu také tanec, hudba a samozřejmě občerstvení. První dobývání zachovalé části hradeb v Proluce v Křižíkových sadech proběhne ve dvě odpoledne, druhé v pět v podvečer po doprovodném programu.

Punč na půvabném Hrádku

Od této soboty do 10. prosince se ve vánočně vyzdobených interiérech Hrádku u Nechanic seznámíte s vánoční historií, zvyky a tradicemi. Jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co kdysi lidé jídávali u štědrovečerního stolu a jaké dodržovali zvyklosti? Na to vše dostanete odpověď a navíc se podíváte do zámecké kuchyně, kde ochutnáte pravý anglický punč.

Temné Dny Severu

Milujete severské podivno? Už 8. ročník multižánrového festivalu Dny Severu, který v Praze probíhá až do 30. listopadu, poodkryje severské podoby žánrů jako fantasy, sci-fi, dystopie, magický realismus či horor, souhrnně nazývané Nordic Weird. Festival se kromě Prahy uskuteční v zeštíhlené podobě také v Brně.

Hosty festivalu letos budou norská spisovatelka a autorka trilogie Havraní kruhy Siri Pettersen, která do Prahy i Brna přijede představit třetí díl trilogie s názvem Síla (vychází koncem října), a finská spisovatelka a držitelka prestižního ocenění Finlandia Laura Lindstedt, jež získala za román Oneiron, čerstvě dostupný i v českém překladu. S oběma autorkami se bude konat beseda ve vzducholodi Gulliver v Centru současného umění DOX. Těšit se můžete také na literární pořad o severském podivnu, dobrodružnou hru pro děti a čtyři filmová promítání.

Na různé podoby severského podivna si posvítíme i na filmovém plátně. Festival zahájí grónský horor Stíny v horách, který zasazuje obvyklý hororový příběh do neobvyklého prostředí. Dále jsou na programu vtipná švédská parodie na béčkové sci-fi filmy Kenny begins a islandský snímek inspirovaný hrami na hrdiny Astropia, v němž se fikce prolíná s realitou. Brouka do hlavy vám nasadí norský, kafkovsky absurdní film Otravný chlap, v němž se hlavní postava zoufale snaží vymanit ze svého zdánlivě dokonalého života.

Paneland – největší československý experiment

Od tohoto víkendu můžete v Brně navštívit unikátní výstavu o českých panelácích, sídlištích a životě na nich. Autoři pojali výstavbu panelových domů v Československu jako urbanistický, architektonický či designérský experiment.

Zprůmyslnění výstavby bytů bylo hlavním tématem československých stavbařů a architektů po druhé světové válce. Mělo napomoci v krátké době vyřešit naléhavý nedostatek bytů způsobený válkou a napomoci transformaci průmyslu, která se neobešla bez přesunu obyvatel do protežovaných průmyslových center. Padesátá a šedesátá léta je možné brát jako období experimentování s technologií panelové výstavby a technologické přípravy tohoto způsobu výstavby, které se ve větší či menší míře opíralo o představy a zkušenosti levicově orientovaných architektů z období meziválečného Československa.

Shodou okolností s nástupem normalizace po okupaci Československa v roce 1968 došlo k masivnímu aplikování panelové výstavby a v průběhu krátké doby se přestěhovala třetina obyvatel Československa do prostředí, které se zcela vymykalo dřívějším podobám bydlení. Nalézt klíč k tomu, jak prostředí panelových sídlišť uchopit, jak jej zabydlit, byl úkol jak pro samotné obyvatele, tak pro vědecké týmy, které se tímto problém zabývaly z pohledu architektury, urbanismu, sociologie nebo psychologie. Nová situace a nedostatek jiných možností provokovaly obyvatele sídlišť ke spontánním aktivitám, které měly zlepšit stav volných prostranství panelových sídlišť či k hledání možností vylepšení technických nedostatků panelových bytů a jejich vybavení svépomocí. Bylo to také velmi živé téma pro řadu architektů nebo návrhářů nábytku, kteří hledali cesty, jak z panelového sídliště a betonového bytu vytvořit kvalitní a podněcující prostředí.

Tuto jedinečnou výstavu si pro vás připravila Moravská galerie v Brně. Součástí výstavy je i velkoformátová instalace s ilustrací panelového domu od Jana Šrámka, který se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá vizuální kulturou 50. let minulého století. Prostřednictvím instalace divákům zprostředkovává stavbu panelového domu v reálném měřítku.

Zimní plavby Pražskými Benátkami

V Praze můžete zažít plavbu po Vltavě s výhledem na Karlův most a panorama Hradčan – a to i v chladném zimním období. Zahřejí vás totiž kamínka, takzvaný lodní bubínek, a svařené víno, které obdržíte v rámci lodního lístku. Pokud tedy chcete poznat matku měst z jiného úhlu pohledu, vyjdete se na projížďku vyhlídkovou lodí typu Vodouch postavenou v duchu tradice z konce 19. Století. Proplujete třeba podzemním vodním tunelem pod Starým Městem!