Czech Press Photo: Od králičích dostihů až k svatbě jako řemen, tedy vlastně na řemenu

Alžběta Schnürerová zachytila ve své sérii s názvem Když chci být doma originálně to, jak se člověk někdy ztrácí ve svém vlastním prostředí plném věcí. „Bydlím v dvougeneračním domě s dvěma poschodími a sklepem. Když mi zemřela babička, začala jsem nad prostorem uvažovat. Chodila jsem se dívat do prázdných pokojů a přemýšlela o prázdnotě a pomíjivosti existence. Pozorovala jsem nábytek, jeho umístění. Napadlo mě, že bych ty prostory mohla oživit a vnést do nich duši, aby vznikla vzpomínka na babiččin domov,“ říká fotografka. V té době dostala ve škole zadání fotografického tématu – Domov. Nominovaný soubor vznikl právě pro tento školní účel.

Svatba na laně

Lukás Bíba zachytil na nominované fotce netradiční svatbu. Jedna z nejlepších světových highlinerek Anna Kuchařová řekla ano svému příteli Jakubu Hanušovi ve skalách v Tisé u Děčína. „Nejsem svatební fotograf, ale pohybuji se v lezecké komunitě, takže když byla možnost udělat pár fotografií z téhle unikátní svatby, neváhal jsem. Seděl jsem na skále, za mnou stálo asi dvě stě lidí, takže jsem nemohl měnit pozici a vlastně jsem ani nechtěl. Stačilo jen čekat na ty správné momenty,“ komentuje pro někoho možná šílenou svatbu Lukáš Bíba.

Meditace

Amos Chapple zachytil meditujícího Boleslava Vavilova v blízkosti kláštera na izolované hoře na Uralu. Malá skupina buddhistů vedená veteránem z války z Afghánistánu tady strávila založením kláštera dvacet jedna let. Bojuje ale o svou existenci, protože území údajně patří jednomu z nejmocnějších oligarchů Ruska. Amos Chapple pochází z Nového Zélandu, dlouhodobě žije v Praze.

Le Mans Classic

Nominovaná fotografie Pavla Hejného vznikla na Le Mans Classic, jednom z největších svátků milovníků veteránů, youngtimerů a rychlých vozů obecně. Byla vytvořena v rámci volného souboru fotografií ve spolupráci s produkcí Creative Embassy. Fotografii autor pořídil během zastávky v depu. „Měl jsem šanci jenom několik málo vteřin nahlédnou skrze pootevřené okénko na muže, který se přiřítil se svým vozem z 60. let, aby si nechal očistit čelní sklo,“ popisuje vznik snímku autor.

Hop!

Tak se jmenuje série fotografií Radka Miči z tradičních Jarních závodů cvičených králíků na Výstavišti Flora v Kroměříži. „Králičí hop mě fascinoval od chvíle, kdy jsem se o něm dozvěděl - to bylo někdy v roce 2015. Čistě náhodou jsem se na jaře 2017ocitl v Kroměříži, bylo krásné jaro, všechno pučelo a na výstavišti plném zahrádkářů se proháněli králíci. Udivilo mě, že to byla záležitost mladých lidí, které znám spíš u počítačů a mobilů a svém virtuálním světě na facebooku a youtube,“ říká fotograf. „Převapila mě zodpovědnost a soustředěnost, s jakou k závodům přistupovali. Králíci byli neskuteční, stejně tak jejich mladí trenéři, závody měly vynikající atmosféru. Na fotkách jsem se snažil zachytit právě to pouto mladého trenéra a svěřence-králíka. Zaujal mě i kontrast mladých závodníků a rozhodčích v důchodovém věku. Pro člověka z města je tohle víceméně neskutečný svět, ale jsem rád, že existuje a aspoň někde existují i opravdové věci a ne virtuální.“

Radek Miča spolupracuji kromě AFP s časopisy Reportér magazín, Vlasta, Finmag, dále s reklamními agenturami, firmami (Kooperativa, Veletrhy Brno), Českým olympijským výborem, Českou televizí, Masarykovou univerzitou a dalšími.

Young Janáček

Série Young Janáček je inspirovaná prostředím Janáčkova divadla, které je ikonickou ukázkou architektury přelomu 50 a 60. let minulého století. Fotografování proběhlo v kontextu připravované rozsáhlé rekonstrukce divadla. Jedná se o fashion editorial, který prostřednictvím postavy mladého Janáčka provází diváka designovým interiérem.

Fotograf Vladimír Novotný Kiva ke snímkům říká: „Janáčkovo divadlo má mnoho vizuálních poloh a jedna z nich nepříliš známá je za denního světla. Nápad na fotografování v tomto prostoru jsem v sobě nosil něco přes rok. Čekal jsem na vhodnou příležitost a díky důvěře redakčního týmu Espritu se podařilo vše realizovat. Díky redakčnímu týmu se nám podařilo obsadit do role začínajícího modela Honzu Stiborka, který je v současnosti již etablovaný a v létě byl zařazen časopisem New Your Times mezi osm nejlepších světových modelů sezóny 2017.“