Czech Press Photo 2017: Představujeme nominované fotografie v kategorii Příroda. Hlasujte v divácké soutěži!

Dramatické okamžiky lovu, prchavé okamžiky ze života ptáků a jeden výjimečný moment v Zoo Praha. To vše zachytili na svých snímcích fotografové Hřebíček, Benedikovič a Dokoupil.

Pohyb, svoboda – právě to oslovilo Jiřího Hřebíčka na životě ptáků, který zachytil za použití dlouhé expozice. „Ve svých fotografiích se snažím zachytit něco víc než jen zvíře v jeho prostředí. Jde mi hlavně o to, nějakým způsobem ztvárnit volnost ptáků, která mě fascinuje, nebo dostat do fotky atmosféru místa, kde fotografie vznikají,“ vysvětluje svou motivaci. „Při focení využívám různé techniky, díky kterým toho mohu docílit: delší expoziční časy, odrazy na vodní hladině a podobně.“

K nominované sérii fotografií s názvem Prchavé okamžiky dále říká: „Fotografie z mé série mají pro mě trochu symbolický význam. První fotku (tanec jeřábů mandžuských na ostrově Hokkaidó) jsem zkoušel fotit po vzoru svého oblíbeného fotografa, kterého jsem v Japonsku hned druhý den potkal osobně. Většina dalších fotek vznikla s ním na společném focení racků v Norsku, kdy jsem se při focení snažil oprostit od zaručeně správných fotografických pravidel a místo toho popustit uzdu své fantazii.“

Mezi Hřebíčkovy nedávné úspěchy patří výhra v jedné z kategorií v Czech Nature Photo 2017 nebo účast ve finále velké mezinárodní soutěže Golden Turtle 2017, které se zúčastnilo přes 10 000 prací z 92 zemí světa.

Lov bažantů

Tomáš Benedikovič strávil den na lovu v Bažantnici Bříšťany ve východních Čechách. „Bažantnice je obrovská, má 600 hektarů. Od září tu bažanty postupně vypouštějí do lesa a před každým lovem stav o několik stovek doplní. V pásu lesa širokém asi sto metrů honci a střelci ženou ptáky před sebou na louku za lesem. Tam už čeká asi patnáct dalších střelců. Ptáci nemají kam uniknout – střelci jsou za nimi i před nimi,“ popisuje fotograf.

Rodák z Bratislavy Tomáš Benedikovič vystudoval Fakultu výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici. Od roku 2005 se věnuje novinářské fotce, nejdřív v agentuře SITA, pak v denníku SME, nyní v Denníku N.

Úlovek

Fotograf Martin Dokoupil zachytil pelikána bílého v pražské zoo v okamžiku, kdy se chystal chytit červenou rybku do svého velkého roztažitelného vaku na spodní čelisti masivního zobáku.

Fotografie přitahovala Martina Dokoupila od dětství, kdy s otcem trávil dlouhé hodiny v temné komoře. Důležitým milníkem v jeho životě bylo i setkání s fotografkou Ami Vitale v devadesátých letech. Fotografii se profesionálně Martin věnuje šestnáct let, zaměřuje se na sport a koně, ale také na cestovatelskou fotografii. Pracoval pro Reuters a momentálně žije v emirátu Abú Dhabí.