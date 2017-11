Czech Press Photo 2017 – která fotka zvítězí? Představujeme snímky nominované v kategorii Příroda. Hlasujte v divácké soutěži!

Filip Jandourek se ve své fotografické tvorbě věnuje portrétu a dokumentární fotografii, v posledních letech několikrát navštívil Ukrajinu, kde pracoval na projektu o českých krajanech (volyňských Češích), kteří se v souvislosti s napjatou situací na Ukrajině chtějí vrátit zpět do ČR. Od roku 2008 profesionálně spolupracuje s řadou českých i zahraničních periodik a za své fotografie byl několikrát oceněn na soutěži Czech Press Photo.

„Přišlo mi to jako scéna z apokalyptického filmu, když jsem se začátkem tohoto roku ocitl na předměstí Dháky zvaném Ashulia. Je to jedno z nejvíce znečistěných industriálních míst v Bangladéši,“ říká o vzniku snímku s názvem U břehů Burigangy jeho autor Filip Jandourek. „Vystoupil jsem z autobusu bez nárazníků a blinkrů vyrobeného z různých kusů plechů, které místní kouzelníci přivařili na podvozek vysloužilého náklaďáku, natěšen po dlouhé cestě na focení u břehu Burigangy. V Ashulii je to spíše černá stoka s plovoucími plastovými lahvemi, kam odtéká kanalizace z celého města stejně jako hektolitry rozpouštědel a ostatních chemikálií z okolních fabrik. Prošel jsem kolem jedné z mnoha skládek, když se mi před očima zjevil dech beroucí pohled na stádo divokých prasat, která se pásla na odpadcích z města. V Bangladéši jim ani nic jiného nezbývá.“ Pohled na zvířata v lidských odpadcích na fotografa silně zapůsobil: „Chlupaté ostré hřbety se vynořují z hustého lepivého smogu, rypáky rozrývají páchnoucí směs odpadků a dokazují, že jsou opravdu všežravci. Těžko říct, jestli páchnou víc prasata, nekonečná skládka odpadků, nebo povrchová kanalizace. Pastevci s holemi a nezbytnou cigaretou na rtech svým vepřům nemohou dopřát nic jiného než jedem promořené bláto plné plastových lahví, hnijících zbytků z koželužen a mršin. Kulisu tvoří tovární komíny, haldy zeminy a slamy. Zvířata a lidé tu žijí blízko sebe. Zapálil jsem si cigaretu, zápach ale nepřebije. Prasata mi nevěnují vůbec žádnou pozornost a okamžitě se začnou vášnivě pářit vedle stoky,“ popisuje Filip Jandourek, který svůj snímek vysvětluje jako obraz znečištěné a přelidněné země.

Fotografie je součástí projektu zaměřeného na migraci a aktuální problémy dnešní Bangladéše, na kterém Filip dlouhodobě pracuje společně s fotografkou Hanou Connor. Jedním ze stěžejních problémů země se stává právě hlavní město Dháka s více než sedmnácti miliony obyvateli. Je to nejrychleji rostoucí metropole na světě trpící nejvyšší populační hustotou.

Každý den se do města stěhuje více než dva tisíce nových obyvatel z různých koutů země. Rodiny jsou nuceny opustit své domovy v důsledku ztráty půdy způsobené velkými záplavami, za které mohou stále častěji se opakující cyklóny a zvyšující se hladina moře. Tyto ekologické procesy dále souvisí se zasolením zemědělské půdy, říční erozí, znečištěním pitné či užitkové vody. Dháka nestačí vstřebávat masový nárůst obyvatel a nemůže nabízet další neobydlená území, která by byla vhodná pro příliv migrantů z venkova.

„Venkované ve městě hledají štěstí, které obvykle najdou ve slumech, které tvoří polovinu metropole. Pracují v koželužnách, textilkách nebo cihelnách za pár dolarů na den. Fotografujeme portréty lidí, zajímá nás, jak tady dokážou přežít, jaké mají sny, a občas nás napadne, co stojí za tričkem Made in Bagladesh, které všichni nosíme,“ připomíná Filip Jandourek.

Starostlivá máma

Starostlivou žabí matku nafotili manžele Zuzana a Matej Dolinayovi. „Fotografii jsme pořídili v kostarickém deštném pralese během nočního pátrání po zvířatech. Na jednom z listů na větvi visící nad malým potůčkem jsme spatřili cosi zajímavého - drobnou žábu vedle hloučku vajíček. Posvítili jsme na ni a ukázalo se, že má velice průsvitnou kůži, takže byly vidět i její vnitřní orgány. To je typickým znakem rosněnek (anglicky glass frogs), které jsou známé také svou péčí o vajíčka,“ vzpomíná tvůrčí tandem.

„Dospělí snůšku hlídají, a když se malí pulečci dostanou z vajíček, spadnou přímo dolů do potůčku, kde jsou poměrně v bezpečí. Fotografii jsme nazvali Starostlivá máma, protože většina lidí si v roli opatrovníka mláďat představí samičku. U obojživelníků ale hlídá drobotinu většinou samec a konkrétně u rosněnek byli při hlídání vajíček zdokumentováni samci i samice. Unikátní výjev jsme se nejprve pokoušeli vyfotit při běžném osvětlení externí lampou, ale pak nás napadlo prosvítit scénu zezadu skrz list. Až v té chvíli jsme opravdu naplno využili potenciál průsvitné žabky a krásně vynikli i pulečci vyvíjející se uvnitř vajíček,“ popisují manželé, jak vznikla půvabná fotka.

Nejen rosněnky a další tropické druhy žab, ale obojživelníci po celém světě dnes čelí mnoha hrozbám. Mezi nejvýznamnější patří šíření kožních plísní a dalších patogenů, destrukce biotopů a úniky jedovatých látek do vody. „Každým rokem z planety nenávratně mizí několik druhů žab, a proto považujeme za velmi důležité informovat veřejnost o příčinách tohoto vymírání. Zároveň se snažíme u lidí vzbudit respekt k těmto ohroženým tvorům a úžas nad jejich zajímavými životními strategiemi,“ vysvětlují svou motivaci Zuzana a Matej.

Slovák Matej Dolinay a Češka Zuzana Dolinayová vystudovali zoologii na Masarykově univerzitě v Brně. Matej momentálně pracuje na svém doktorátu a je zaměstnancem Ústavu biologie obratlovců ve Studenci. Jeho specializací je herpetologie a evoluční biologie a intenzivně se zabývá studiem diverzity plazů a obojživelníků střední Afriky. Zuzana se od dětství věnuje ornitologii a během studia se zúčastnila několika zahraničních expedic zaměřených na studium ektoparazitů u ptáků. Má také bohaté zkušenosti s environmentální výchovou dětí a po dokončení studií začala pracovat jako pedagog v lesní mateřské školce Medlánka v Brně, kde kombinuje svoje znalosti o přírodě a lásku k dětem. Zároveň již pátým rokem lektoruje ekologické výukové programy na Lipce. Společně mladí biologové založili projekt Living Zoology, který má za cíl popularizovat zoologii a prostřednictvím videí a uměleckých fotografií informovat širokou veřejnost o životě zvířat v divoké přírodě. Zaměřují se především na plazy a obojživelníky.

Living Zoology se postupně mění i ve filmové studio specializované na tvorbu dokumentů o životě divokých zvířat. Mezi aktuální projekty patří dokument Poslední království draků o varanech komodských nebo film Za žábami do Kamerunu o výzkumu obojživelníků v této středoafrické zemi. Již druhým rokem také intenzivně sbírají záběry pro dokument o hadech České republiky.

Liščí láska

Série fotografií volně žijícího páru lišky obecné (Vulpes vulpes japonica) byla pořízena během pobytu na severovýchodě japonského ostrova Hokkaidó v únoru 2017 a zachycuje tato zvířata při jejich námluvách.

„Díky jejich milostnému opojení nám zmatené, jindy velice plaché, lišky dovolily strávit s nimi delší chvíli ve vzdálenosti vhodné k focení,“ říká autor snímku Michael Dobeš. „V průběhu jejich putování podél zasněženého břehu zamrzlého jezera předvedly vzájemné škádlení, krátký náznak páření a dokonce lezení po stromě, kdy evidentně natěšený samec ukazoval své akrobatické umění překvapené samici, jež ho udiveně sledovala zpod nízko položené větve, na které lišák exceloval. Po pár minutách nakonec zmizely v bezpečí husté suché trávy a nabraly kurz do míst, kde nám hluboký sníh znemožnil udržovat s nimi svižný krok.“

Michal Dobeš je amatérský fotograf, který se ve své tvorbě zaměřuje na focení živé přírody a krajiny. Největší vášní je pro něho dokumentování života volně žijících zvířat.